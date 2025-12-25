白沙屯拱天宮香客大樓前，數百名信眾不畏寒風，在13度低溫及6級以上強風中排隊等候斗燈登記開放。25號清晨3點至上午7點，拱天宮開放「平安斗、文昌斗」燈登記，吸引全台各地信眾前來，甚至有遠從澎湖搭機趕來的民眾。今年拱天宮提前一週進行斗燈作業，共釋出1450斗平安燈及196斗文昌斗，每人最多可登記兩斗，並採抽籤方式決定，以求公平。

白沙屯媽祖斗燈搶登記！「澎湖信眾」連夜趕赴苗栗。(圖／TVBS)

大門一開，排隊的信眾立即湧入香客大樓。在這寒冷的天氣中，信眾們依序進行填單、審核、投單及抽籤作業，展現了對信仰的堅持。有些信眾甚至提前一天從澎湖搭飛機到台北，凌晨4點半就抵達苗栗，只為全家人祈福。這位來自澎湖的信眾表示，這是他第一次來參加斗燈活動。

白沙屯拱天宮的斗燈價格分別為文昌燈2000元和平安燈3000元。每位信眾最多可登記兩斗，但登記完成後還需要抽籤，考驗與白沙屯媽祖的緣分。一位幸運被抽中的信眾分享，他在8點多就來排隊等候，並成為第一個被抽中的幸運兒。

數百信眾凌晨搶排白沙屯媽祖「斗燈抽籤登記」 澎湖信眾搭機趕來。(圖／TVBS)

白沙屯拱天宮總幹事陳春發表示，此次活動共有1100多人參與，有些人可能只點一斗，而每人最多可點兩斗，採用抽籤制度是為了更加公平。由於白沙屯拱天宮的斗燈一年只點一次，供不應求，因此今年特別錯開元旦人潮，提前一週進行作業。

從澎湖到花蓮、台東，北中南各地信眾齊聚一堂，為新的一年點燃斗燈，祈求平安。這不僅是一種傳統習俗，更為信眾的心靈帶來平靜與撫慰，展現了台灣民間信仰的凝聚力與影響力。

