數百台Porsche突遭「鎖死、無法啟動」！車主懷疑蓄意衛星干擾 保時捷公司回應了

俄羅斯近日發生數百台Porsche突遭「鎖死、無法啟動」的狀況，對此，許多車主都懷疑被蓄意衛星干擾。示意圖／取自pixabay

保時捷（Porsche）以「性能」聞名全球，多款車型在加速、操控與賽道表現上都屬同級佼佼者。不過，俄羅斯近日卻出現大批保時捷車主反映「愛車突然失去動力、無法啟動」，數百輛車因此陷入癱瘓。由於問題疑似與車輛追蹤系統失去衛星連線有關，不少車主懷疑這是遭到刻意干擾所致。對此，保時捷公司也正式作出回應。

愛車突遭鎖死、失去動力 完全無法啟動

多名俄羅斯保時捷車主近日陸續抱怨，愛車在毫無預警下突然鎖死、失去動力，甚至完全無法啟動，宛如報廢般停在路邊。英國《每日郵報》指出，這波故障潮正快速擴散，已使數百輛保時捷陷入癱瘓。

疑與衛星斷連遭自動鎖定 保時捷：不排除是「人為刻意所致」

據了解，這起全國性的異常情況主要發生在2013年後出廠的保時捷車款，因為這些車輛全搭載原廠的「VTS」車輛追蹤系統。該系統疑似與衛星失去連線，導致引擎遭到自動鎖定，使車輛無法啟動。保時捷公司並未排除此次事件是「人為刻意所致」的可能性。

俄羅斯近日有數百名保時捷車主表示，愛車突遭鎖死、無法啟動。示意圖／取自pixabay

車主集思廣益 嘗試各種民間解法

事件曝光後，車主之間也流傳各種民間解法，包括將電池斷電至少10小時，或嘗試停用、重啟VTS系統，但效果因車而異。不僅保時捷受波及，俄羅斯部分賓士車款也被回報出現相同狀況，部分奧迪與福斯車主亦受到影響。

許多車主從上週起便陸續嘗試拔除連接器、讓電池斷電一整晚、甚至拆解警報模組，少部分車輛成功恢復動力，但大多數依然無法啟動，情況持續發酵。



