數秒就能偵測腦出血！ 桃園醫院以AI驅動智慧醫療革命

2025年「台灣醫療科技展」登場！衛生福利部桃園醫院以「AI驅動的智慧醫療革命」為主題，展出四大核心智慧醫療技術，呈現從臨床、管理、護理到教育的全面數位轉型成果，展現AI技術如何深度融入醫療流程，提升診斷效率與照護品質。

衛生福利部桃園醫院以「AI驅動的智慧醫療革命」為主題，展出四大核心智慧醫療技術。（圖／桃園醫院）

桃園醫院院長楊南屏表示，本次展區以四大智慧醫療亮點為主軸，包括腦部AI決策系統、X光骨質AI、智慧護理平台及IoT系統。其中腦部AI決策系統能在數秒內自動偵測腦出血，協助急診團隊掌握分秒必爭的治療時機；X光骨質AI則讓日常胸部X光具備預防醫學功能，30秒內即可推估骨折風險，使早期介入與追蹤更為容易。

廣告 廣告

在病房照護方面，智慧護理平台整合穿戴式貼片、生理監測與電子白板，自動化蒐集與上傳資訊，減輕護理人員紀錄負擔，讓照護能量回歸到病患身上。此外，IoT系統串聯臨床、行政、財務與物流，提升後勤管理效率，能因應醫療量能與物資需求的快速變動。

為深化智慧醫療的實務應用，桃園醫院在展期間規劃了一系列主題分享。12月4日下午，桃園醫院職能治療科主任郭穠榛將分享生成式AI與RAG技術在醫學教育中的創新應用，說明AI如何協助建立個別化學習模式，並成為遠距照護的重要助力。

衛生福利部桃園醫院以「AI驅動的智慧醫療革命」為主題，展出四大核心智慧醫療技術。（圖／桃園醫院）

12月6日上午，桃園醫院護理部副護理長李依潔將從臨床痛點出發，談資訊整合如何改善護理流程，使照護現場真正「減負增能」。同日上午，桃園醫院影像醫學部主任楊菁華也將解析影像醫學中的流程優化與創新模式，帶領與會者了解影像診斷如何因智慧化而提升安全與效率。

楊南屏院長強調，智慧醫療的核心並非追求科技本身，而是讓科技真正「回到臨床、回到流程、回到人」。他指出，醫療現場的挑戰從來不只是診斷與治療，而是如何讓醫護人員不被繁重流程綁住，讓病患得到最即時、最精準的照護。

「智慧醫療不是某個系統的完成，而是整個醫院一起成長的過程。」楊南屏表示，智慧醫院的發展是一段需要團隊文化與制度共同推動的長期工程。他期盼透過本次展覽與產業界、學研單位進行深入交流，共同推動臺灣醫療服務邁向下一個里程碑，也邀請社會大眾親臨展區，感受AI與醫療結合所帶來的全新視野。

延伸閱讀

美奶粉爆污染危機！近40名嬰兒染肉毒桿菌住院治療

MLB/大谷翔平霸榜！Spotify最常被提及 獲封「最重要人物」

林俊憲喊「賴清德怎敢把台南交給陳亭妃？」 吳子嘉直呼看不懂