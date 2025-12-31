數萬人中賣命殺進殺出 警、護跨年活動迷走全紀錄

警方、救護人員在人海中挺進，十分辛苦。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕到底這次台東跨年活動人潮多擁擠、路有多難走，警消最清楚。這次跨年活動陸續傳出多起民眾因太過擁擠、缺氧頭暈事件，原本規劃好的路線被淹沒在人潮中，警、消、縣府在調度中也有點小狀況，患者所在位置未能聯繫清，一大群警方為救人、替擔架開道卻被報錯誤、走錯，最後到達現場，民眾卻稱「狀況改善，不用就醫」，雖惹得眾人傻眼，但健康無妨也算萬幸。

直線距離約500公尺，十多名警方為了擔架開道足足走了快15分鐘，不少體型較大的民眾苦笑「我已經很用力的縮小腹了，抱歉」，讓擔架「刮身」而過。雖然途中因回報地點偏差，一大群警員與救護人員改往他處急救站，所幸到場後，患者已無大礙，只是一來一往勞師動眾，與原本設想、可順利通行狀況相去甚遠，但警方與救護人員在人海中仍不斷穿梭，十足賣力，也讓不少民眾參與開道。

