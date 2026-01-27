數週內狂跌7成！台人愛吃「1水果」在陸價格創新低

智利櫻桃今年在中國價格屢創新低。（示意圖／pixabay）





台灣人冬季很愛吃的智利櫻桃今年在中國價格屢創新低。智利櫻桃今年外銷到中國的比例將近9成，在供應過度集中的情況下，價格很容易受到中國市場變動而變化。最近中國的電商平台上，智利櫻桃的售價雪崩式下跌，最高跌幅將近7成。

根據《澎湃新聞》報導，曾經的「貴族水果」櫻桃突然迎來價格雪崩，電商平台販賣2.5公斤裝的3J級櫻桃，從人民幣329元（約新台幣1489元）降至人民幣148元（約新台幣669元），另一買菜平台上同一規格、重量的櫻桃禮盒也只需要人民幣159元（約新台幣719元）。

中國財經新聞平台《第一財經》有文章分析，櫻桃價格暴跌的原因除了因為智利去年氣候適宜，讓櫻桃產量創紀錄，對中國出口的數量暴增，並且物流運輸變快，海運比去年縮短了4到5天，只要23天就能從智利運抵中國，貨運專船也很充足，所以空運的比例反而下降；海運成本比空運便宜很多，而且目前單個貨櫃的運費行情比以前便宜了大約10%到20%，對整體櫻桃售價有拉低作用。

接受《第一財經》採訪的中國零售商認為，過去櫻桃在農曆年前是年節水果禮盒中的熱銷品，因為價格高、送禮體面，很受到民眾歡迎，但進口供貨量變大，物流運輸時間變短，還有中國首艘「櫻桃專班快線」把海運航程縮短到23天，配合「船邊直取」與快速清關，保障了新鮮度又壓縮物流成本，促使價格雪崩式下跌，零售商評估，未來櫻桃可能不再只是年節送禮的「貴族水果」，可能會逐漸成為貼近民眾日常消費能力的水果。

