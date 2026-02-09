數週內第2起 黎巴嫩建築倒塌已致9死6傷

（中央社的黎波里8日綜合外電報導）黎巴嫩民防官員今天表示，北部城市的黎波里（Tripoli）發生建築倒塌事故，死亡人數已攀升至9人。這是數週內發生的第2起類似事故。

黎巴嫩官媒國家通訊社（NNA）報導，的黎波里最貧困區域巴布塔巴內（Bab al-Tabbaneh）發生「老舊建築倒塌」意外。救援人員仍在搜救生還者。

報導補充指出，安全人員因擔心可能再次倒塌，已疏散鄰近建築物的住戶。

一名法新社記者目擊，搜救隊在倒塌建築的瓦礫堆中通宵奮戰，現場救護車隨時待命。

民防總局局長克雷許（Imad Khreish）告訴當地媒體，已有9人不幸喪生，另有6名獲救者已送往醫院治療。

他說，這棟建築由兩棟大樓組成，每棟各有6套公寓，住戶估計倒塌時約有22人在建築物內。（編譯：陳昱婷）1150209