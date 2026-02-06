數量三年之最！ 新北消查獲私藏1700公斤爆竹倉庫

《圖說》新北消查獲萬里區一處鐵皮建築倉庫逾1700公斤的各式爆竹煙火。〈消防局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北境內近三年內之最！新北市消防局日前接獲民眾舉報，指稱萬里區一處鐵皮建築倉庫內疑似製造爆竹煙火，恐有安全之虞，於現場查獲逾1700公斤各式爆竹煙火，含疑似專業爆竹煙火及未張貼認可標示的煙火產品，依違反爆竹煙火管理條例規定，取締查扣併全數沒入，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，依法開罰最高新臺幣150萬元。

消防局長陳崇岳呼籲民眾切勿私自囤積或販售達管制量以上爆竹煙火，若遭查獲將面臨巨額罰款，違規煙火亦遭沒入，也請民眾如有發現可疑人車請踴躍檢舉不法並通知消防單位前往稽查，檢舉非法儲存、販賣爆竹煙火經查屬實者，依查獲案件所裁處罰鍰額度之百分之五核發獎金給予檢舉人。

《圖說》新北消動員大批人力清點各式爆竹煙火。〈消防局提供〉

陳崇岳說明案由，該局接獲舉報後，隨即派員前往現場巡查及情資蒐集，在於萬里區公所、金山分局及萬里派出所協助下，查獲上述各式爆竹煙火，此次查獲數量為市境近三年內之最，裁罰金額更是最高，為有效嚇阻不肖業者心存僥倖,消防局將處以重罰，並加強檢查販賣爆竹煙火場所、可疑處所及曾經違反爆竹煙火規定之場所，以避免不肖業者非法囤積。

《圖說》萬里一處鐵皮建築倉庫逾1700公斤的各式爆竹煙火。〈消防局提供〉

他指出，經初步估算，現場1700公斤煙火中計有300公斤黑火藥，若於密閉或集中空間中同時引爆，恐造成30公尺內的輕型建物（如鐵皮屋、磚造平房）嚴重毀損，波及範圍甚至擴及50公尺以上，威力堪比一座小型火藥庫，一旦發生意外不僅危及生命安全，恐引發連鎖爆炸或大規模火災，後果不堪設想。