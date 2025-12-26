數量有限！桃園捷運推i-dle舒華一日票送卡套 這天正式開賣

桃園捷運將於12月31日推出《舒華樂桃桃×桃捷一日票》。圖：桃捷提供

桃園市政府日前發布由桃園觀光大使、K-POP天團i-dle台籍成員葉舒華拍攝的桃園觀光形象影片，引發熱烈迴響。桃捷公司延伸城市告白主題，將情感轉化為可隨身收藏的旅程紀念，於12月31日推出《舒華樂桃桃×桃捷一日票》，於桃園機場捷運全線車站限量販售，A20站除外，每套售價320元，數量有限，售完為止。凡購買「樂桃桃限定一日票」，即可獲得「舒華隨身珍藏卡套」1款，款式隨機不得指定，讓旅客在搭乘捷運的同時，把「我心裡的桃園」帶著走。

凡購買「樂桃桃限定一日票」，即可獲得「舒華隨身珍藏卡套」1款。圖：桃捷提供

桃捷表示，一場城市告白，化成一張可以帶著走的一日票。此次「樂桃桃限定一日票」與「舒華隨身珍藏卡套」共推出3款樣式，呈現桃園代表性景點，包括「大溪老街」、「小烏來天空步道」及「橫山書法藝術館」，兼具實用性與收藏價值。「樂桃桃限定一日票」依各車站實際販售情形供旅客選購，「舒華隨身珍藏卡套」則採不挑款贈送方式，讓旅客在搭乘捷運的同時，也能感受收藏驚喜，留下專屬紀念。

旅客可跟隨舒華的腳步，搭乘桃園機場捷運串聯城市各具特色的風景。沿線可走訪鄰近A17領航站的橫山書法藝術館與KIRI國際原住民族文創園區，感受人文藝術與原民文化交織的靜謐美感；A19桃園體育園區站周邊則有青塘園與桃園市兒童美術館，展現城市綠意與生活美學；A22老街溪站周邊可漫步於中壢老街溪步道，並感受中壢觀光夜市的熱鬧煙火氣。透過桃園捷運一站一景的串聯，讓旅程不只是移動，而是一次收藏自然、人文與城市風景的過程。

