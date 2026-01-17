數A這題太佛！考生困惑：簡單到以為是陷阱

▲真的是數A嗎？「這題」太佛心讓考生好困惑：簡單到以為是陷阱題。（圖／大考中心）

115學年度學測數A今日登場，考後第一題在Threads引起討論。題目描述財神廟抽發財金，參加者抽籤兩次，出現「吉」或「祥」的機率各為1/3。若兩次皆為「吉」可得180元，兩次皆為「祥」則得90元，其餘情況無獎金，要求考生計算獲獎金額的期望值。不少考生在考場上，第一眼看到這題時，紛紛懷疑自己是否走錯考場，甚至有人直呼：「這難道不是數B的程度嗎？」

解題關鍵其實非常單純，運用基礎的期望值定義，兩次都抽到「吉」的機率是1/3乘以1/3等於1/9，對應獎金180元；兩次都抽到「祥」機率也是1/3乘以1/3=1/9，對應獎金90元。將金額與其機率分別相乘後加總，即為180乘以1/9+90乘以1/9等於30答案為 (2)，這題成了名副其實的送分題。

正因為題目過於簡單，反而引發不少「數A焦慮」，許多考生在網路上留言表示，作答時不斷懷疑是否有隱藏陷阱，深怕漏看了什麼關鍵字。有人開玩笑說，這題是用來「讓大家前面開心一下」，避免開頭就崩潰；也有人說這種安排是為了建立信心，但也提醒考生在面對如此「佛心」的題目時，保持平常心、精確計算才是拿高分的關鍵。

