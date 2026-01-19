數B逾4千人缺考！台北考區佔千人、2天共105人沒帶證件

學測經過2天的考試，違規件數也累積達到222件，大考中心指出，考生未帶應試有效證件正本，且未於規定時間內送達共105件，其次為手機未完全關機40件。（賀培晏攝）

115年大學學科能力測驗進行到第3天，而今（19）日上午考的科目為數B，大考中心也統計該科缺考率為4.11％，略低於去年的4.35％，而考場違規情形，統計至18日最後一科國寫，共計222件違規通報，其中又以考生未攜帶有效證件的105件為最多。

今日上午進行的數學B科目，應到人數為10萬1718人，實到9萬7542人、缺考4176人，缺考率4.11％，略低於去年的4.35％，缺考學生多集中於台北的5處考區，總計1058人。

而經過2天的考試，違規件數也累積達到222件，大考中心指出，考生未帶應試有效證件正本，且未於規定時間內送達共105件，其次為手機未完全關機40件、考試結束鈴聲響畢未停止作答動作36件、攜帶入場之物品發出聲響19件、飲食（水）及嚼食口香糖13件，最後則為攜帶已完全關機之行動電話9件，若以科目別區分，英文違規最多達95件，自然最少52件。

