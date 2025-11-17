斃死禽畜工廠飄惡臭 宜縣府：加速環保專區選址評估

宜蘭縣斃死畜禽化製處理，議員質疑環境污染，宜蘭縣政府承諾加速環保專區選址評估，確定後會向外界完整報告。（民眾提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣議會十七日進行委託聖農公司就宜縣斃死畜禽化製處理造成環境污染檢討及設置處理專區可行性專題報告，縣府農業處則強調倉庫內儲放的是「化製液肥」，非議員口中的大量斃死畜禽，並承諾將與議員共同會勘、釐清現場真相，相關專區規劃也已有方向，確定後會對外說明。

議員邱素梅批評縣府農業處長期以來不重視，專題報告只有三張紙，她主張設置環保專區把肉品市場、化製廠等都納入，一起解決嫌惡設施問題，但縣府都不跨出第一步，業者化製廠設在冬山鄉德興六路，另龍德工業區德興五路設置倉庫，工業區倉庫堆滿斃死豬雞、內臟等至少五千桶，倉庫堆滿還堆到屋外，空氣瀰漫臭味，讓人噁心。

議員陳玉萍、謝燦輝、呂惠卿等人也加入炮火，建議直接利用利澤焚化爐促參案打造專區及質疑每次環保局稽查「都剛好沒味道」，擔憂若發生疫情恐難以收拾，更提醒水源、地目、採樣程序都必須徹查，不能讓單一廠商「永遠包辦」引發外界疑慮。

農業處長李新泰說，工業區倉庫是化製液肥，並沒有斃死豬雞鴨，化製有相關規定，儲放場只能是液肥，不可能有死雞鴨豬，他有去看過；不過，這說法引來邱素梅質疑。

經討論，縣府承諾將與議員一同前往化製廠會勘，並同步加速環保專區選址評估，方向已有一些雛形，確定後會向外界完整報告。