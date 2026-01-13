文中二校舍興建工程獲國家建築金獎肯定 竹縣府力拚完全中學明年招生

校舍考量季風方向進行建築配置，形塑舒適的戶外活動空間，並結合文學作品與校園景觀。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣竹北市文中二校舍興建工程，榮獲社團法人台灣永續關懷協會第26屆國家建築金獎「公共建設優質獎」及「規劃設計類首獎」雙項大獎肯定。新竹縣長楊文科十三日於主管會報中接受獻獎，強調校舍工程獲獎是種鼓勵，更要力拚於今年上半年完工，讓文興完全中學明年正式招生。

竹縣府表示，竹北市文中二校舍興建工程以校園建築作為教育理念的延伸，透過「曲線」與「編織」的意象，打造兼具文化深度與學習啟發的校園環境。客家竹編織的概念成為校園美學的核心語彙，象徵大自然、文化傳承與生活智慧的結合，更體現文興國中強調的「扎根在地、開展世界」的教育精神。

工務處表示，文興國中校舍工程採分期推動，第一階段B棟已於前年八月提前竣工並順利投入使用，配合教育規劃，A、D棟也已於去年六月完成申報竣工，全案目前進度達百分之九十六，預計六月全面完工。

校舍設計融入環境友善與教育理念，考量季風方向進行建築配置，形塑舒適的戶外活動空間，並結合文學作品與校園景觀，讓學生在日常生活中自然體驗文學意境與在地文化。此外，工程全面導入綠建築概念，強化排水、防水及節能設計，提升校園整體使用品質。

楊文科表示，文興國中校舍工程不僅是教育建設的重要里程碑，更展現縣府持續投資教育、完善公共建設的決心。未來完工後，將有效紓解竹北東區學校量能，提供學生更優質、安全且富有文化內涵的學習空間，為新竹縣教育發展奠定堅實基礎。