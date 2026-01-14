文佳煐、具教煥《後來的我們》催淚封神！20代觀眾哭爆戲院 2026首部破百萬觀影人次

《後來的我們》。（劇照）

沒想到一部小本經營的翻拍愛情片《後來的我們》，居然罕見地在韓國20代年輕觀眾中掀起話題巨浪，才上映二個禮拜，就勇奪2026年第一部突破百萬觀影人次電影！

先前批判男女主角具教煥、文佳煐，外型年齡差距太大的聲音都不見了，網路上一堆影迷附上電影票打卡證明自己有多喜歡該片，甚至不少人二三刷、坦言看完在戲院直接大哭一場，因為裡頭的愛情太真實了，就像發生在你我身上的那一種……。

我們在最窮的年紀相遇、炙熱相愛

倘若好萊塢電影有《爛番茄》指數，那韓國電影就有「金蛋指數」，一個讓觀眾評價分數的指標，《後來的我們》上映至今「金蛋指數」仍高達98%，而且大部分靠著20代觀眾支撐起來，效應驚人。

為何這麼一部描述初戀回憶和離別之痛的電影，會掀起票房旋風呢？明明《後來的我們》只是改編大陸同名電影，而且以韓國觀眾對女主角周冬雨的喜愛，說許多人都看過陸版《後來的我們》也不為過。

韓版《後來的我們》強就強在改編得更符合韓國當地年輕人的心聲，劇情講述2008年一輛高速大巴上，「恩浩」（具教煥 飾）和「貞媛」（文佳煐 飾）並肩而坐初次相遇，結下了一段意想不到的緣分。

當時的「恩浩」是歷經三次高考後，成為電腦工程系在校生，懷揣著通過遊戲開發賺取百億韓元的夢想，決定從故鄉全羅南道高興郡來到首爾。

孤兒出身的「貞媛」則是懷抱著建築師夢想的大學生，也從全羅南道高興郡來到首爾，在艱難的都市生活中獨自居住，希望擁有自己房子而生活著。

兩人互相支持彼此夢想、互為依靠，不知不覺間深深滲透進彼此的日常，發展成為戀人。他們笑著、爭吵著、和解著，如同擁有全世界般熾熱地相愛。

然而最終遇到的卻是無解的現實問題，導致兩人痛苦分手，就這樣15年過去了，偶然重逢的那一刻，恩浩對貞媛說出了那句埋藏心底已久的話：「如果我們當時……」

韓版《後來的我們》導演是曾執導過電影《82年生的金智英》的金度英，她把男女感情拉扯、伴隨兩個職場人的成長陣痛，描繪得淋漓盡致，讓這一段再也回不到最初的愛情故事，看得觀眾涕淚俱下。

《後來的我們》預告片：

韓版《後來的我們》隱藏催淚按鈕

有趣的是，韓版導演並不避諱吸收原版的優點，比如延續陸版「過去彩色畫面-現在黑白畫面」的視覺手法，並且保留地鐵追人、巴士刪電話號碼等陸版經典橋段，但有具教煥、文佳煐的演技加持，竟又是另一個層次的演繹，依舊讓觀眾淚崩到不行。

以下是眾多網友看完韓版《後來的我們》，在網路留下迴響比較大的的觀後感。

我印象中幾乎沒有因為愛情電影哭過，但一二刷看《後來的我們》就是忍不住一直流淚，久久緩不過來。如果你經歷過20代的成長痛與愛情，這部電影一定會狠狠戳中你，因為我們既是「恩浩」也是「貞媛」。

看《後來的我們》久違在電影院大哭了一場，因為太接近現實、太痛苦了，但也因此餘韻格外悠長。愛情、夢想、現實、以及徹底的離別，「謝謝你那時成為我的家...真的謝謝你，恩浩」。

本以為不再有讓自己感到新意的愛情故事，但沒想到《後來的我們》和我的預料方向不同，新鮮、有趣、又很悲傷，可讓我流淚的點並不是因為錯過的愛情，而是最後的催淚按鈕：恩浩爸爸！

《後來的我們》到底對我做了什麼？看完已經兩天了，但電影裡的畫面和臺詞依舊會時不時浮現在腦海裡，「恩浩和貞媛」大概會在我心裡停留很久，這是一部讓我和朋友不停討論的瘋狂電影。

唯一一部男女主角沒有離開世界，卻讓我一哭再哭的電影，男女主角的經歷好像是我們的共同回憶。

兩人從以前到現在。（劇照）

羅PD建議：最好一個人去看

經歷過求職期嚴重精神崩潰的人，或者正在求職中的韓國年輕人，看了《後來的我們》真的會心碎，但矛盾的是，這部電影卻又會給這類人很多安慰，我便是親身經歷者，電影太好看了，具教煥和文佳煐的生活化演技也很棒，他倆就是「恩浩和貞媛」。

這部電影告訴我，愛情的結束並不意味著失敗，所以不必否定一起走過的時間，正因如此，我好像得到了安慰，有些愛情終究是無法抵達終點的，想到這裡，我又難過了好久。

過去的「恩浩」既可愛又讓人想抱抱，但同時也很想揍他一拳，這個角色很好地融入了具教煥特有的幽默感，讓他變得更性感了。至於文佳煐，這部電影說是對她的再發現也不為過，演技細膩到骨子裡！

事實上也因為《後來的我們》具教煥、文佳煐表現太出色，好評不斷，兩人在電影上映後仍應邀上羅PD的YouTube頻道做宣傳，直播中網友的反響爆棚。

有網友甚至在直播屏幕中，直接喊話前男（女）友：「我看電影的時候一直在想你，你現在好嗎？」、「我很抱歉，希望你一切都好，現在，真的是說再見的時候了！」

另有網友透露看《後來的我們》時，前面一長排觀眾全都在哭！羅PD則是強烈建議大家，最好一個人單獨去看，此刻有網友心有戚戚焉，坦承跟老婆一起去看，結果回家被大罵了一頓，因此也建議必須分開看，之後聚在一起討論即可。

所以，當你為這部電影哭的時候，最好不要讓自己的伴侶知道，畢竟《後來的我們》是一部關於分手的電影，另一半可不想知道你曾經為誰感到愧疚呢。

《後來的我們》金蛋指數高達98%。（劇照）

