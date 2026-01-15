文佳煐3月速返台北 親自企劃近距離寵粉

文佳煐全面備戰台北見面會。星樂全球提供



文佳煐1月10日才在台北大巨蛋主持完「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards），3月1日又將在台北Legacy Tera舉辦「Dreamy day」粉絲見面會，她除祝粉絲新年快樂外，也透影片喊話：「這真的是我期待已久的時刻，能近距離見到一直支持、愛護我的大家，我感到非常興奮，也充滿期待，希望你們也一樣和我期待。」

以《女神降臨》、《愛情的理解》、《那傢伙是黑炎龍》、《瑞草洞》圈粉無數的文佳煐演什麼像什麼，呆萌、霸氣、率直、深情都難不倒她，對於首次亞巡粉絲見面會，她特別調整工作行程全面備戰，她透露不光是主題名稱、內容編排甚至是互動環節皆親自參與跟團隊的討論，「希望這不只是一場我與粉絲的見面會，更希望透過這次見面會，我能給粉絲帶來別具意義的紀念」。

廣告 廣告

「Dreamy day」粉絲見面會票價分為5280、4280、3280與愛心席1640元，文佳煐也祭出全場HI-BYE歡送、全場典藏小卡、全場紀念海報、VIP區PASS證件、300名1：20團體合照、30名親簽海報、20名親簽拍立得等福利，門票1月17日中午12點於KKTIX啟售。

更多太報報導

「ONE OK ROCK」出道日攻大巨蛋 搶票時間曝光

詹雅雯勇抗帕金森氏症罕吐心聲 孤身奮鬥35年「把握當下」

郭書瑤自爆馬路三寶 郭泓志耍帥當教練