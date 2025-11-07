文元國小學童走進警分局 生活化安全教育深植心中

文元國小學生參與交通安全宣導活動，建立正確交通安全觀念。（圖／南警第五分局提供）

記者林怡孜／台南報導

為強化學童生活安全意識並提升自我保護能力，文元國小六日上午安排學生前往第五警察分局進行校外參訪，由員警帶領認識警察勤務、交通安全與防毒觀念。透過實地導覽、互動問答與情境模擬，讓學生在輕鬆氛圍中建立正確守法與拒毒意識，收穫豐富。

參訪行程從值班臺開始，員警向同學介紹警察每日處理報案、巡邏、治安維護的工作內容，並帶領學生觀看拘留室空間，使學生直觀感受「遵守法律、遠離危險」的重要性。在交通安全宣導部分，員警透過影片與問答方式提醒同學注意車輛動向、過馬路應「停、看、聽」，並示範騎乘自行車時務必配戴安全帽，建立正確交通行為。

活動中也結合防災教育，示範簡易防空避難與災害應變方式，提升學生在突發狀況下的反應能力。接著，員警以故事與生活情境解說常見的「陌生人接觸情境」與「上下學途中的安全守則」，教導學生遇到不認識的人主動搭話、提供食物或要求帶路時，務必保持距離、拒絕並立即求助。在防毒宣導環節，員警展示常見毒品樣品與仿真包裝，提醒學生毒品可能偽裝成零食、飲料或貼著可愛圖案，強調「毒品不會長相固定，拒絕第一次最關鍵」。學童們透過情境模擬，練習如何在同儕邀約或陌生人誘惑時勇敢說「不」。

文元國小師生至第五警分局參訪，以投影簡報方式講解災害應變及防空警報觀念。（圖／南警第五分局提供）

第五分局表示，期望透過「走入式學習」，讓安全教育不只停留在課本，而能真正融入生活，讓孩子在面對社會環境時具備判斷力與保護能力。同時也鼓勵學生將實際所學分享給家人，讓防毒與安全觀念在社區持續擴散，共同營造健康友善的學習環境。