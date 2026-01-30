文具店驚見「王世堅問政玩具」 吳欣岱提3隱憂：這不是政治問題

吳欣岱在文具店眼尖發現，造型貌似王世堅的按鍵發聲玩具，並提出3項擔憂。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

民進黨立委王世堅日前因〈沒出息〉爆紅，然而台灣基進議員參選人吳欣岱日前陪同孩子逛玩具店，眼尖發現一個造型貌似立委王世堅的按鍵發聲玩具，並警告王世堅過去很多對柯文哲的質詢與批評，談的都是實質議題，最後卻常被剪成片段、變成迷因，社會就會慢慢忘記去討論「他講的是什麼」，這是很典型的軟性削弱公民意識的方式。

吳欣岱昨天在臉書發文表示，她陪小孩逛文具店，竟發現做成立委王世堅造型、按鍵會發聲的玩具，就這樣堂而皇之地放在貨架上販售，這件事真正讓她感到不安的不是「像不像王世堅」，而是這樣的商品，到底有沒有經過任何一個台灣應該存在的把關流程？

吳欣岱指出，這類玩具如果是進口商品，依法本來就應該要有產品標示、進口申報、商品檢驗和安全與材質檢測。但在現場看到的包裝，完全看不到這些資訊，「我不知道它用的是什麼塑膠原料，不知道有沒有重金屬，不知道是否含有對兒童有害的化學物質，也不知道是從哪個管道進來的，這不是什麼政治問題，這是最基本的公共安全問題」。

吳欣岱擔心，如果沒有申報就進口，那就是逃避海關查驗；逃避查驗，本質上也就是逃稅。再來，即便王世堅本人可能不介意，即便他是政治人物，把特定政治人物的聲音、形象，做成商品販售，理論上仍然涉及授權，但更關鍵的是，中國的生產體系，長期對他人的智慧財產權與人格權，是不在乎的，今天可以未授權使用台灣政治人物，明天也可以未授權使用台灣創作者、台灣角色、台灣品牌。

吳欣岱說，最後她覺得更值得台灣社會警惕，中國把台灣政治人物做成玩具、迷因化、娛樂化，不只是嘲諷某一個人。王世堅過去很多對柯文哲的質詢與批評，談的都是實質議題，最後卻常被剪成片段、變成迷因、變得好笑，當政治人物只剩下「好不好笑」，社會就會慢慢忘記去討論「他講的是什麼」，這是一種很典型的軟性削弱公民意識的方式。

吳欣岱繼續說，身為一個媽媽，也身為醫師，她認為台灣市場，應該要鼓勵的是安全、有標示、有把關、有來源的玩具，其實有很多很棒的在地玩具品牌、教具設計者、親子產品團隊，重視材質、重視教育意義、重視安全，與其讓來路不明、未經檢驗的商品充斥市場，更應該支持這些願意守規矩、願意為品質負責的本土業者。

吳欣岱強調，這不是小題大作，而是很基本的一件事，台灣是一個有制度的社會。不論商品看起來多有趣、梗圖多流行，該檢驗的要檢驗，該申報的要申報，該標示的要標示，這才是對消費者、對孩子、對市場，最基本的尊重與保護。



