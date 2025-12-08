文創平台輔導業者 聚焦兩代表性品牌
記者林雪娟∕台南報導
文化局啟動「文創PLUS台南創意中心」計畫，導入文化創意思維與整合跨領域資源，推出「文創1999」平台，強化城市文化創意能量，促進產業合作。
平台除協助創作者取得專業建議，並舉辦跨領域講座與推廣活動，邀請產業代表分享品牌策略與創業實務。
品牌輔導部分，今年聚焦兩個具代表性台南品牌，漢方食品品牌「漢菓方」輔導內容涵蓋營運模式、通路拓展、行銷策略與大型市集媒合等，整合飲食、設計與文創創意，打造跨域體驗平台，並前進日本仙台參展，強化台日文化創生鏈結。
手工製鞋品牌「臻品步件Jill’s」著重品牌定位重塑，強化核心價值，內容涵蓋產品優化、技術升級與門市據點拓展，並與日本墨田時尚合作，拓展國際市場並深化台日工藝交流。
文創PLUS和日本墨田時尚也以台日地方創生為主軸，推動文化、設計與工藝的深度對話，並策劃台南品牌於東京晴空塔展出，提升台南文創品牌國際能見度。
社會參與方面，颱風導致麻豆文旦受損，漢菓方在輔導下，啟動「碩果僅存∕文旦來了」中秋共創計畫，以高於市價向農民收購落果，並轉化為具文化深度與社會關懷的文創禮盒，對地方創生深具貢獻。
