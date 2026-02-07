文創店家異軍突起 添台北年貨大街新客群

（中央社記者王寶兒台北7日電）2026台北年貨大街今天迎來第2個週末，除傳統採買南北雜貨行程外，大稻埕創意街區發展協會副理事長吳孟寰觀察，文創禮品銷售異軍突起，吸引新客群，估計總人次將比往年成長1成。

吳孟寰今天向中央社記者表示，台北年貨大街在上月31日起跑，而在此之前的2到3個月，迪化街平日人潮就已逐漸增多，今年規劃搭配燈籠布置，一路從台北歸綏街綿延至台北捷運大橋頭站，人群會不自覺跟著燈籠布置走動，路線途經商家也因此受惠，形成乾貨、南北貨核心區域以外的新戰場。

在乾貨、南北貨核心區域外圈多為咖啡廳、文創商家，吳孟寰說，文創雖然在大稻埕已經是顯學，但過去在台北年貨大街期間其實並不吃香，大約在近5年至8年間，許多店家便開始因應年節推出商品，因而開拓新市場，像是店家「小花園」持續推出布織布春聯超過5年，還有店家推出生肖香皂。

吳孟寰說，店家「印花樂」距離乾貨、南北貨核心區域較遠，今年特別推出神明金句卡，可抽取12位神明的金句提點，台北年貨大街期間舉辦特賣會時吸引許多人潮。

吳孟寰表示，除文創店家之外，唐氏症基金會旗下公益品牌「愛不囉嗦abrazo」也在台北年貨大街舉辦公益年貨義賣，在種種不同類別團體加入下，讓年貨採買增添更多趣味，支持文創也力挺公益。

台北年貨大街將在台北迪化街舉行至15日。（編輯：黃世雅）1150207