文創暗流1／國北教大董姓教授採購親屬公司高價平板 竟刁難下屬99元預算

文化部114年採購案由國立台北教育大學得標，計畫主持人董姓教授遭控，計畫人員採購所需花費向他申報多遭回絕。（圖／報系資料照）

文化部每年釋出「文化科技計畫管理及協力輔導」採購案，去（114）年由國立臺北教育大學得標，採購案預算總金額高達799萬元。然而有計畫人員向本刊控訴，主持人國立臺北教育大學董姓教授「嚴以律人、寬以待己」，對於下屬申報購買業務所需器材，多以「奢侈消費」駁回，自己則私下向二等姻親關係所設公司購買高價平板。文化部認定董姓教授違反《政府採購法》的利益迴避原則，要求國北教大限期改正。

文化部所辦理「文化科技計畫管理及協力輔導」採購案，旨在推動文化及科技領域融合發展，計畫透過專業團隊至單位進行訪視、評估與輔導，同時規劃舉行講座與研討會，透過產官學界交流，強化文化科技領域的跨界合作。

A小姐指出，計畫人員申請購買器材多被要求用借的或使用自己的，連活動所需用的平板也只能買絕版低價品。（圖／截自蘋果YouTube頻道）

董姓教授所屬專案人員A小姐指出，在計畫執行過程中，訪視、講座等項目總會有缺的東西需要採買，然而董教授卻總要計畫人員自備或去借。訪視廠商時，有些老師習慣用自己的電腦，需要轉接頭，回來向董教授申報時，他堅持讓計畫人員自己去借。另一次長官要求協助提供平板觀看，董教授不准下屬購買，甚至聲稱「讓審查委員用手機看就好了」，最後實在沒辦法竟跑去向國北教大副校長借，令她不解「明明有編列預算，為何一定要省」。

A小姐續指，在產出趨勢報告的過程中，計畫人員需要付費的AI及圖庫等軟體，董教授卻不准許，讓人員用免費的AI；在撰寫報告時，因部裡有提到某報的記者撰寫的文章值得學習，但需要付費，僅99塊的費用董教授仍不核准，反而回覆「去看他社群發的文章就好」。

董姓教授向一家廣告公司購買最新款平板，卻被發現該公司並未販售3C產品仍開立發票，在投訴後才補上商品資料。（圖／投訴人提供）

A小姐表示，通常大部分的計畫規定，若計畫執行到最後所剩預算可以掛在此計畫主持人名下，只要符合校內核銷流程，想購買任何東西都可以申報。這也令她質疑，董姓教授疑似因計畫執行過程有利可圖，因此才處處設限。

相較計畫人員在採購器材時屢屢受限，董教授卻遭揭露私下以公費購買最新款平板。他以計畫名義，向某間廣告事業有限公司購買一台「11吋 iPad Air M3 WiFi 512GB」，金額高達28,700元。雖然董教授聲稱該設備用於專案，但未說明實際用途，也未公開是否列入團隊公用。A小姐指出，團隊先前為同樣用途購置平板時，卻被要求「能省就省」，最後只能選擇一款已停產、售價9,999元的 iPad 9（10.2吋）入帳，「同樣是公費，卻一個計畫兩個標準。」

令人不解的是，董教授購買的這間廣告公司營業項目根本不包含3C產品，卻仍為他開立報價單與發票，疑涉逃漏稅。據了解，事件遭檢舉後，該公司才在期限內補登更正。進一步查詢後發現，該廣告公司與另一間數位科技公司登記地址相同、負責人亦為同一人，經文化部發函向董教授本人確認後得知，該數位公司董事竟是他的二等姻親。此舉已明確違反《政府採購法》中的利益迴避原則，引發對採購程序公正性的嚴重疑慮。

對此，國北教大表示，校方接獲文化部計畫人員提出職場不法侵害申訴後，立即依相關法令與校內機制受理，並循程序進行調查與處理。校方於該程序中，從未要求計畫人員撤回申訴，亦未干預或影響其申訴權利，且未曾告知計畫人員撤案。

國北教大指出，學校接獲勞檢處轉知計畫人員申訴後，立即與其進行瞭解與協商，經釐清爭議後，基於勞動權益接受計畫人員所提需求。另在計畫人員溝通協商過程中，達成共識「如校方完成需求，將撤回對本校之勞動申訴、珍惜學校聲譽」。校方完成後，僅就計畫人員先前表達之意願，提醒其辦理後續相關作業。

