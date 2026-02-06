文創暗流2／董姓教授遭控管理失序 計畫人員依規辦事反遭施壓辱罵

文化部每年辦理科技藝術計畫採購案，旨在強化文化、科技跨領域交流。圖為2023年計畫要點說明講座。（圖/翻攝自文化科技網，人物與本案無關）

文化部去（114）年釋出「文化科技計畫管理及協力輔導」採購案由國立臺北教育大學得標。有計畫人員向本刊控訴，計畫主持人董姓教授在執行過程中涉及失職，多次要求下屬不依規定辦理相關事務，若不配合即會當面斥責；董教授還曾辱罵、抹黑下屬，甚至有洩露薪資情形，已對下屬身心狀況造成不當影響。

董姓教授的專案計畫人員A小姐向本刊指出，該計畫原由兩位教授共同擔任主持人，因另位教授中途遭調走，後續皆由董姓教授負責。然而在實際運作與預算規劃上，董姓教授卻多次提出不合理要求，例如要求她繞過既有行政流程、越過承辦科長直接向司長報告。她表示，儘管科長曾再三強調，相關事項皆須先經其先看過，她也曾明確告知此舉「違反行政程序」，董姓教授仍堅持要求，並對外抹黑指稱她「不受控、不配合」。

A小姐再提及，董姓教授曾指示她以「分享出國見聞」名義，邀請另一位教授與部裡長官開會，實際目的卻是討論計畫運作，導致她在轉述會議性質時出現落差，使團隊對她的誠信產生疑慮。

A小姐指控，自己只是向主管查證董教授說法，卻遭董當面怒斥「耍嘴皮子、推卸責任」。（圖／AI示意圖）

該場會議結束後，董教授向她聲稱已在會中取得可越級報告的共識，A小姐隨即向承辦人及科長確認，卻被告知並無此事。她再度向董教授反映相關情況時，就當場遭其提高音量、公開斥責她「耍嘴皮子、推卸責任」。回想當天情況，A小姐仍帶些許哽咽指出，飆罵事件對她的身心造成嚴重影響，返家後甚至因家人細微舉動而感到害怕，出現焦慮與緊張情緒，生活與工作受到衝擊。

A小姐強調，之所以如此受挫是因為自己一向依循既有規定執行業務，董姓教授提出不合理要求，她未予配合，便屢遭刁難與言語羞辱。董教授甚至在其他計畫人員面前侮辱自己「不適任」專案經理，以「講得多厲害其實根本是一條蟲」等言語貶低其專業表現；在提到她過去所回報的成果時，好幾次爆粗口飆罵「放他Ｘ的屁」，當場揭露她薪資，洩露其個資，對她身心狀態造成重大衝擊。

A小姐並非個例，另一名專案計畫人員K小姐也向本刊透露董姓教授無理要求。在稿件處理中，審稿最後階段須呈報給文化部審理，文化部曾表達希望教授多給文章一些建議，董教授卻讓計畫人員幫他代寫，形同配合做假，當事人擔心有偽造文書罪便回絕，卻自此多次遭受情緒性發言。

董教授曾公開羞辱計畫人員「辦理講座人來太少，讓他沒面子，丟臉」，否認其KPI；當計畫人員希望可以購買付費圖庫，以便製作報告時，卻遭董教授否決稱「用免費的就好、用完了就多創幾個帳號」。另外，董教授讓計畫人員幫他做私人事情，支援進修推廣處輪值業務，無償幫其代班。

A小姐忍無可忍向學校申訴職場霸凌，學校卻以「未踰越社會規範」為由判其不成立。申訴過程中，A小姐多次接獲校方電話告知希望她撤案，讓她憤怒不解「為何學校竟處理吹哨者？」當事人董姓教授也清楚她所申請職場霸凌案，事後持續對外抹黑。

A小姐轉向勞動部提起申訴，校方隨即展開協商，學校人事主任卻頻繁以「維護校譽」名義，用電話、email等方式要求她撤回申訴，後續協商內容也以「撤回申訴」為前提，令A小姐承受極大心理壓力。

針對她所承受之不當對待，校方於協商時也承認，「計畫主持人於執行職務期間之溝通與管理方式，導致她於工作過程中承受顯著之心理壓力」，卻仍持續要求A小姐撤回申訴。不過，勞動部日前回函認定，事業單位執行紀錄「有未參照指引執行之處」，通知其改善。

對此，國北教大表示，校方接獲文化部計畫人員提出職場不法侵害申訴後，立即依相關法令與校內機制受理，並循程序進行調查與處理。校方於該程序中，從未要求計畫人員撤回申訴，亦未干預或影響其申訴權利，且未曾告知計畫人員撤案。

國北教大指出，學校接獲勞檢處轉知計畫人員申訴後，立即與其進行瞭解與協商，經釐清爭議後，基於勞動權益接受計畫人員所提需求。另在計畫人員溝通協商過程中，達成共識「如校方完成需求，將撤回對本校之勞動申訴、珍惜學校聲譽」。校方完成後，僅就計畫人員先前表達之意願，提醒其辦理後續相關作業。

