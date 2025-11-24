文創產業拚韌性 三大面向成關鍵

由於文創產業獲利、營收不穩，不易吸引國內外大企業投資。文策院今天(24日)指出，業者應從策略、營運與財務三大面向強化自身韌性，透過內容IP延伸以及健全財務體質吸引長期資金挹注，建立更健康的產業生態。

「2025亞洲新媒體高峰會」24日登場，文策院院長王敏惠、能率資本總經理游智元、烏杉資本董事長謝孟恭以「長期資本跨域賦能與韌性發展」為題進行對談。

根據文策院統計，台灣文創以初創型公司居多，其中，資本額新台幣500萬元以下的公司達8成6。由於台灣內容業者多以「專案型製作」，營收、獲利不穩，加上產業特性風險較高，不易吸引國內外大企業投資。

王敏惠分析文創產業若要維持獲利能力，必須從策略、營運與財務三大方面強化自身韌性，他說：『(原音)我想從3個面向來做討論，第一個是韌性，策略上面的韌性；第二個是營運上面的韌性；第三個是財務上面的韌性。從策略上面來看，現在趨勢是跨域合作、跨國拓展、策略聯盟跟併購，讓企業獲利能力可以提升。在營運或作品方面，強調IP的延展性，一源多用、科技賦能，讓獲利更穩定，然後具有成長性。在財務方面，首先的先決條件是要健全財務的體質，取得長期的資金，讓企業可以永續的發展。』

文策院日前與烏杉資本簽署合作意向書(MOU)，共同啟動「數位遊戲基金」，完善遊戲產業早期投資機制，並培育本土原創內容，目前已與4組團隊簽約。

外界常覺得投資遊戲業如同「送錢」，但謝孟恭身為資深玩家，反而對產業相當有信心。他認為遊戲投資的評估標準就是「好不好玩」，開發者應回歸遊戲性(gameplay)，才能提升競爭力，他說：『(原音)最關鍵的是持續把遊戲做好，還是回到我剛講的，今天院長邀請我來講廢話。你把遊戲做好之後，然後其他的成本、開發時程，我覺得這就是我們資本方要幫他們處理的事情。所以只要把遊戲做好，其他的東西都還是可以解決。』

謝孟恭也強調，無論是產品、品牌或遊戲IP，都應建立在誠信之上，若為了迎合時程匆忙推出作品，不僅會失去玩家信任，也會削弱IP在市場中的定位，烏杉資本願意給團隊足夠時間打磨作品，確保遊戲品質。他說雖然這意味回收資金速度較慢，但他相信會用內容向市場證明價值，最終獲得更好回報，也有助台灣遊戲業建立更健康的生態。

王敏惠總結指出，文創產業若要爭取長期資金支持，必須強化自身能力、提升營運與財務韌性，從根本改善企業體質。唯有專注於作品內容，才能獲得投資人信賴，創造資本方長期融資與產業成長空間。