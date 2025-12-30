文創突圍 台南自創Let’s Asobi品牌

台南市文化局的古蹟據點販售商品業績亮眼，今年締造超過5340萬元營業額，明年春天還將成立全新品牌「Let’s Asobi」落腳愛國婦人館。（曹婷婷攝）

《財劃法》修法衝擊地方財政，尤以文化首當其衝，台南市文化局策畫漁光島生活節、月津港燈節等指標性活動，文化招牌響亮，明年春天更將成立全新品牌「Let’s Asobi」，進一步打造文化經濟生態鏈，緊扣台南元素研發一系列商品問世，落實讓文化營運有感也有產值。

Asobi是日文「遊戲、玩耍」之意也引申代表餘裕，文化局長黃雅玲表示，如何讓文化產業營運更為健康，不受預算箝制，能更有餘裕推進文化治理工作，是發想成立全新品牌的初衷。

文化局目前12處古蹟營運販售文創商品，今年締造超過5340萬元業績，其中去年問世就造成轟動的「巷仔Niau」IP，陸續推出超過20款商品，締造累計超過600萬元營收，日前開放最新3款棒球姿勢模型預購，每款各1000個，總計3000件商品4天即宣告完售。

黃雅玲說，除了「巷仔Niau」周邊商品暢銷，近年推出的成功洋芋片、媽祖泡芙等「神級商品」，也都是熱銷，足見從文化政策走向產業與品牌延伸的成果，目前也透過收集大數據，精準掌握消費者樣態，作為後續全新商品推出的市場參考依據。

「Let’s Asobi」目前已構思商品像是結合工藝品與台南人愛吃糖的概念，開發出「錫方糖」，蘊含台南人的幽默感。黃雅玲說，「Let’s Asobi」將落腳愛國婦人館，目前品牌產品籌備開發中，預計明年春天開幕問世，希望文化讓人「有感有產值」。

文化局指出，過去台南推出許多精采文創商品，多數是將廟宇、古蹟等意象轉化為商品，「Let’s Asobi」則是首度自創城市新品牌，定調主打台南生活感，未來推出商品面向更廣，如裝飾品、生活用品等，初期將推出策展型選品店，日後還將透過不同主題展販售相關商品，希望不只吸引外地觀光客、國外遊客來台南觀光，也透過採買台南特色商品典藏台南。