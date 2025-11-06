文化不能爛、孩子不能等！李雨庭揭3大問題 要求市府補洞

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議員李雨庭今（6）日在市議會教育部門委員會質詢時，一口氣拋出三項教育與文化政策訴求，聚焦文化資產安全、幼兒教育制度補洞及校園手機管理，強調市府施政不能只看建設，更應回到文化根基與孩子的福祉。

李雨庭首先關注大寮區瑞榮磚窯廠的文化資產維護問題，指出該場域雖為登錄文化資產，卻因長期缺乏管理，出現結構危險、治安死角、環境髒亂等狀況，不僅影響形象，更造成居民不安。她要求文化局將居民安全列為最高優先，立即清理現場並評估補強措施，同時建議將瑞榮磚窯與鳳山共益磚窯納入整體活化規劃，兼顧文化保存與社區安全。

針對近日引發關注的林園非營利幼兒園爭議，李雨庭指出，此事件顯示幼兒教育審核與監督制度仍存漏洞。她主張教育局應建立「設立前安全風險評估」及「制度化檢討回饋機制」，讓每一起事件都成為政策精進的養分，而非等到危機發生後才補破網。

至於家長關心的校園手機使用政策，李雨庭表示，儘管中央政策暫緩，但地方仍應積極作為。她建議市府編製「家長版手機管理指引」，用淺白方式協助家長理解政策精神，並延伸至家庭生活中，與學校形成一致教育步調，培養孩子專注與自律。

李雨庭強調，孩子的安全與文化的傳承都不是靠運氣，而是靠制度設計與確實執行。她呼籲市府正面回應三大訴求，讓高雄在前進建設的同時，也能以文化為底蘊、以教育為核心，成為更安全、更具溫度的城市。（圖╱李雨庭議員辦公提供）