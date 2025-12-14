文化中心市心宅賣蛋白價 泰嘉「一央清」成交3-4字頭周末來人湧現

【記者葉家銘／高雄報導】房市買氣低迷，但在高雄卻有場建案例外！近來在台南九份子打造指標品牌泰嘉開發，13日開始接待高雄文化中心生活圈七賢一路大樓案「一央清」預約，建案打出「有感讓利」，房價比區域均價45萬元低出不少，在強勢品牌、A級地段、建材升等與實質優惠4大助力，13與14日2天接待中心來人不斷，據《壹蘋新聞網》實際走訪，中低樓層出現3字頭中末段單價，中高樓層也僅4字頭，屬市心少見超高制震飯店式低價宅。

泰嘉開發大樓案「一央清」，基地北臨30米七賢一路，面積398坪規劃地上29樓、地下6樓，採日本住友制震，社區零店面純住宅，建案距市立文化中心僅700公尺，學區屬信義國小與五福國中，至捷運橘線信義國小站與文化中心站分別僅550與650公尺，當中信義國小站亦是與捷運黃線未來共構，生活圈鄰近中正金融商圈，至未來將有高鐵駛入高雄車站車程不到10分鐘，區段屬高雄少數具重大建設、藝文設施、明星學區、大眾運輸等機能市心地段。

泰嘉開發大樓案「一央清」具備信義國小與五福國中雙明星學區。葉家銘攝

「一央清」社區採汽機車分道，汽車從七賢路進出，機車則從民族二路88巷，建物2-13樓單層10戶配置3部電梯；16-25樓則屬單層6戶格局，全案2房23.3-29.9坪、3房42.7-45.2坪，4房則為51坪。1樓規劃有大廳、會議室與交誼廳，當中在門廳設置造價上千萬元採「逐孔定位」，近4000根紐松木高低錯層木柵造型燈，14樓比照星級酒店規劃採凌空會館，設置有Lounge Bar、媽媽教室、視聽室等，並設置可至15樓健身房的旋轉樓梯，另公設導入日本百年花藝日比谷花壇布置，從建築立面到公設陳列一切飯店等級。

《壹蘋新聞網》統計「一央清」所在文化中心生活圈，近來新屋房價從2021年均價27.9萬元逐年上揚，今年來到44.2萬元，5年漲幅58.4%，而此次「一央清」打出成交落在3字頭中末段，中高樓4字頭，堪稱市區最具價格競爭個案，與周邊同為七賢一路甲山林「時尚帝寶」相比，「時尚帝寶」今年5月才成交單坪49.7萬元高樓宅，另屋齡7年七賢一路中古屋「興富發大悅」，今年7-9月剛成交34-36萬元；而同屬賣文化中心生活圈，湟泰建設預售案「文化星匯」，10月揭露4戶，單價44.8-47.3萬元，一比之下「一央清」單價具優勢，跟周邊個案單坪出現5萬元以上價差。

文化中心生活圈新屋房價走勢

泰嘉開發從2018年在九份子推出首場大樓「水舞川」後，重劃區總計已推出9場個案，社區超過2000戶，也是整個重劃區內賣最多個案建商，而近年來與許多國際建築大師合作，如攜手世界頂尖建築紐約Handel Architects、日本丹下憲孝、新加坡Aedas、橙田建築室研所羅耕甫等，另看好台積電至日本熊本設廠，公司於熊本購入千坪土地打造「酒店式公寓」。泰嘉開發經理趙子喬指出，公司建案首創交屋前請SGS第三方針對水電、機電、消防及各類管線檢測，並打造南台灣首創智能APP售服系統，建築從裡到外不斷精進，致力打造優質建商品牌。

泰嘉開發在九份子推出超過2000戶住宅，未來佈局熊本搶搭台積電紅利，另公司積極與國際建築團隊合作，打在具國際視野建築。葉家銘攝

當郊區如楠梓、仁武、鳳山等新屋都出現成交4字頭，甚至上看5字頭，位於新興區大樓制震宅「一央清」，出現成交落在3-4字頭，等於將市心宅以郊區價可購入，最主要原因在於建商土地屬早期取得，在這波房市寒冬時期，以真「有感讓利」行銷！專案經理羅傑表示，為控管銷售過程人流，建案採預約方式接待客戶，為泰嘉開發在近年打造與世界接軌建築中，在高雄首次推出近乎成屋案，建案不僅地段屬市心蛋黃區，建材配備也十分高檔，如浴廁有V&B龍頭、面盆等，而這波早鳥優惠活動，實質讓利帶來房市買氣。

泰嘉「一央清」建案土地取得屬早期相對較低成本，在這波房市買氣低迷階段，實質讓利吸引購屋族青睞。葉家銘攝

泰嘉開發大樓案「一央清」規劃地上29樓超高宅且搭配制震。泰嘉開發提供

