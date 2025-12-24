文化之間與文化漫市快閃市集 在臺東文化基地齊聚

主題展覽《臺東・文化之間：百大文化基地串連主題展》聚焦八處入選「百大文化基地」的文化據點，包括鹿野鄉永安社區等單位。

臺東百大文化基地整合串連計畫正式啟動，臺東縣政府在臺東故事館以《臺東・文化之間：百大文化基地串連主題展》，結合「文化漫市Culture Stroll」快閃市集作為首發行動，透過展覽、市集與文化體驗活動整合規劃，邀請民眾從觀看、參與到實作，多層次走進臺東文化正在發生的現場。

文化部在今年度首度辦理「百大文化基地」徵選，從全臺遴選出110處具代表性的文化場域，呈現臺灣文化行動在各地持續深耕的成果，臺東則在「黑潮原鄉」的區域定位，以及「南島文化原鄉」與「慢經濟」的長期脈絡下，逐步發展出多元且差異鮮明的文化實踐樣態。這次計畫以臺東故事館與就藝會（臺東表演藝術創生基地）作為雙文化樞紐平臺（HUB），以及推進文化基地串連與資訊整合的重要節點。

主題展覽《臺東・文化之間：百大文化基地串連主題展》聚焦八處入選「百大文化基地」的文化據點，包括小米學堂、公東的教堂、臺東書書果實、臺東縣鹿野鄉永安社區、臺灣好基金會池上穀倉藝術館、臺東糖廠、都蘭國，以及臺東獵人學校教育基地。這些基地分布在臺東市區、縱谷、海岸與南迴各地，涵蓋食農實作、部落文化與工藝傳承、教育與閱讀推廣、藝術介入、社區營造、地方創生及青年行動等多元面向，共同勾勒出臺東文化開放而豐富的樣貌。

展覽空間以「基地房間」作為策展語彙，將八處文化基地轉化為八間文化之室，呈現各基地不同的文化背景與行動路徑，現場互動式任務機制，引導觀眾於各展場之間移動與探索，認識不同基地的文化特色與差異。

除展覽外，串連計畫同步推出「文化漫市 Culture Stroll」文化基地串連快閃市集，邀集多處文化基地共同策劃，透過快閃市集形式，將文化行動帶入地方生活場景，結合音樂、氣味、手作與飲食體驗，讓民眾感受不同文化基地所展現的美感與溫度。

活動中，「文化漫市」規劃文化體驗工作坊與大眾互動，「紅烏龍炒刺蔥鹽風味體驗工作坊」由臺東縣鹿野鄉永安社區發展協會帶領，引導民眾認識地方飲食文化；「注連繩御守手作工作坊」則由臺東糖廠石山部落團隊主講，結合稻作文化與編織工藝，帶領參與者親手製作具有文化寓意的部落御守，將文化轉化成可被帶走的生活記憶。

文化處長李吉崇指出，透過展覽、市集、體驗工作坊與互動任務的設計，《臺東・文化之間》作為首屆文化基地串連計畫的首發行動，不僅呈現基地之間的連結，也清楚展現彼此的差異與多元樣貌。