《文化之間》主題展與「文化漫市」快閃市集 臺東文化基地同步登場
臺東百大文化基地整合串連計畫正式啟動，臺東縣政府在臺東故事館以《台東‧文化之間：百大文化基地串連主題展》主題展覽結合「文化漫市Culture Stroll」快閃市集作為首發行動，透過展覽、市集與文化體驗活動的整合規劃，邀請民眾從觀看、參與到實作，多層次走進臺東文化正在發生的現場（見圖）。
文化部於114年度首度辦理「百大文化基地」徵選，自全臺遴選出110處具代表性的文化場域，呈現臺灣文化行動在各地持續深耕的成果。臺東則在「黑潮原鄉」的區域定位，以及「南島文化原鄉」與「慢經濟」的長期脈絡下，逐步發展出多元且差異鮮明的文化實踐樣態。本次文化基地串連計畫，並非將文化簡化為單一敘事，而是嘗試在差異之中建立對話，使不同基地各自發聲，同時彼此連結。
臺東縣政府表示，此次計畫亦以台東故事館與就藝會（臺東表演藝術創生基地）作為雙文化樞紐平台（HUB），以及推進文化基地串連與資訊整合的重要節點。兩處HUB分別扮演文化入口與文化實踐的角色，使串連行動由此展開，並向各文化行動現場延伸，逐步累積並串連臺東的文化能量。
作為串連計畫的首發行動，主題展覽《台東?文化之間：百大文化基地串連主題展》聚焦八處入選「百大文化基地」的文化據點，包括小米學堂、公東的教堂、台東書書果實、臺東縣鹿野鄉永安社區、台灣好基金會池上穀倉藝術館、台東糖廠、都蘭國，以及臺東獵人學校教育基地。這些基地分布於臺東市區、縱谷、海岸與南迴各地，在地理位置、文化脈絡與實踐方式上呈現高度差異，涵蓋食農實作、部落文化與工藝傳承、教育與閱讀推廣、藝術介入、社區營造、地方創生及青年行動等多元面向，共同勾勒出臺東文化開放而豐富的樣貌。
展覽空間以「基地房間」作為策展語彙，將八處文化基地轉化為八間文化之室，呈現各基地不同的文化背景與行動路徑。現場並設計互動式任務機制，引導觀眾於各展間之間移動與探索，透過任務線索認識不同基地的文化特色與差異，使「走訪」本身成為理解文化串連的重要過程。
除展覽外，串連計畫亦同步推出「文化漫市 Culture Stroll」臺東文化基地串連快閃市集，並以 strolling through culture 為精神，邀集多處文化基地共同策劃，透過快閃市集形式，將文化行動帶入地方生活場景。現場結合音樂、氣味、手作與飲食體驗，營造一處可停留、可交流的文化場域，讓民眾在輕鬆漫行中，感受不同文化基地所展現的美感與溫度。
本次「文化漫市」亦規劃文化體驗工作坊與大眾互動。「紅烏龍炒刺蔥鹽風味體驗工作坊」由臺東縣鹿野鄉永安社區發展協會帶領，透過刺蔥與茶作的實作體驗，引導民眾認識地方飲食文化與產地風土；「注連繩御守手作工作坊」則由台東糖廠石山部落團隊主講，結合稻作文化與編織工藝，帶領參與者親手製作具有文化寓意的部落御守，將文化轉化為可被帶走的生活記憶。
文化處長李吉崇指出，透過展覽、市集、體驗工作坊與互動任務的整體設計，《台東?文化之間》作為臺東首屆文化基地串連計畫的首發行動，不僅呈現基地之間的連結，也清楚展現彼此的差異與多元樣貌。未來將進一步強化各文化基地之間的連結，於明年陸續規劃文化遊程、深度體驗活動與主題講座等串連行動，持續擴展文化網絡的互動層次與參與方式。同時，本次文化基地串連計畫亦與明年台東博覽會形成前後呼應的推進關係，未來將於博覽會主展期期間配合辦理相關串連行動；作為本計畫的重要樞紐平台的台東故事館，未來也將成為2026台東博覽會的資訊中心，為銜接此一角色轉換，計畫將於博覽會正式啟動前，先行於台東故事館辦理微型預熱展覽，逐步引導大眾認識博覽會的核心精神與策展方向，並於後續擴大串連規模，為台東博覽會的全面展開奠定基礎。
