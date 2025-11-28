文化古都台南不僅有建築古蹟 地底下亦藏古河道

台南市居民張家豪表示，「福安坑溪，從對面流過來這裡，再往前面流出去。」

老台南人口中的福安坑溪，200多年前就出現在清代的古地圖，不過目前大部分都被建築及道路掩蓋，僅存一小段露天河道。

工程顧問公司專案經理温健安指出，「其實像這個地方就可以看到，你看那邊就是硓𥑮石原本的樣貌，它整個水域其實都有很多生物，包括有一些魚類、大肚魚、蝦蟹螺貝。」

近年不少民間團體希望重現府城的歷史水文，根據古都文教基金會的探勘結果，福安坑溪具有穩定、清澈的水源，可能來自地下水，基金會認為有開蓋的可行性。

古都文教基金會執行長顏世樺表示，「否則我們也不希望說開蓋為了景觀，結果水源不穩定，要用自來水、要用過濾的等等。」

福安坑溪的露天河道，位於國中校地及教會之間，被一道磚牆阻隔。台南市政府委託工程顧問公司，計畫進行環境改造，讓更多人能夠親近這條溪流，也藉此增加都市的滯洪空間。

工程顧問公司專案經理温健安說，「我們也希望說，能夠把原本的硬鋪面改成是一個可以融入水文循環，然後加強我們這個逕流分擔功效的一個地方。」

古都文教基金會則是期待，政府能進一步解決私人建築占用河道的問題。

古都文教基金會執行長顏世樺指出，「因為整個水圳的土地產權是國產署的，上面應該就我們所清查，是沒有租賃關係的，所以這些東西的處理，我們認為是在未來開蓋上一個關鍵的議題。」

古河道重現的議題，牽涉許多面向，福安坑溪的人文與生態價值，要如何充分發揮，還需要更多討論與協商。