繼先前大放厥辭「台灣沒有光復節」引發爭議後，民進黨祕書長徐國勇近日再度侃侃而談，台灣對各方文化都要借鑒，所以台灣有日本的文化、有荷蘭的文化、有西班牙的文化、有英國的文化，也有美國的文化，中華文化也是台灣文化的一部分。他鼓吹台灣就是台灣，台灣跟中國互不隸屬。

多元文化本就是台灣具有的獨特性與豐富性，雖然曾經被西班牙、荷蘭部分占據，以及日本50年的殖民，但是放在台灣通史的歷史長河裡也只是短短的一段時間。何況，中華文化源遠流長，明清時期橫跨黑水溝、唐山過台灣，1949年前後連同國民黨轉進的140萬大陸軍民，現在所謂的台灣人7成以上都來自閩南廈漳泉地區。

是故，中華文化才是台灣的根基與根本脈絡、根深柢固，沒有中國文化，台灣就像失根的浮萍，儘管過去數十年間，民進黨厲行「去中國化」的文化台獨舉措，諸如，推行台獨課綱，刪除中學歷史教材的中國史，大幅減少經典文言文篇目，在全台首學台南孔廟裡宣揚台獨論述，將鄭成功收復台灣後進駐的安平古堡改名，代之以殖民色彩濃厚的熱蘭遮堡遺構，把兩尊在台灣光復後被推倒的日本殖民者雕像重新請入博物館等，罄竹難書！

然而，中華文化的根脈從未被切斷。從語言、宗教、節慶習俗到倫理價值觀，台灣社會依然保持著鮮明的中華文化特徵，我們過的大都還是中國式的生活、中國的節日，拜的也是中國的祖先和神祉。

這種歸屬、共鳴的代入感，來自我們深層意識，骨子裡流淌在血液的中華文化基因；台灣絕不是日本的台灣、美國的台灣，而是與大陸同屬中國的一部分，民進黨妄想揮舞台獨大刀砍斷中華文化根脈，背離台灣民意，注定徒勞無功。（作者為台灣青年聯合會理事長）