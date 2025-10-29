文化城市躍升宜居典範 黃敏惠市長獲標竿縣市長
(記者廖建智嘉義報導)
《天下雜誌》（29）日於舉辦2025年「2025天下標竿城市頒獎典禮」，嘉義市長黃敏惠連續3年獲評為全國施政標竿首長，並帶領嘉義市勇奪今年首次進行調查的「慢老城市」非六都組冠軍；在「永續幸福城市大調查」方面，嘉義市更獲非六都本島第一的肯定，展現嘉義市在永續治理與幸福城市建設上的堅實成果。黃敏惠市長今日親自北上領獎，感謝市民給予的信任與肯定。
黃敏惠市長指出，災後重建的迅速進行，正是嘉義市多年超前部署的成果，市府團隊將韌性治理融入施政，從城市綠化、滯洪建設到排水系統強化，將韌性治理融入日常施政，安民心，讓市民「今天安全、明天也有保障」。
天下雜誌資深撰述蔡立勳典禮中特別提到，今年調查期間，嘉義市正經歷丹娜絲風災後的復原，黃敏惠市長發揮嘉義市加入中台灣、南方治理平台優勢，展現卓越區域治理成果，治理成果深獲民眾信任，是災害治理典範。
同時，嘉義市超前佈署，面對高齡社會挑戰，在今年天下雜誌首度進行調查的「慢老城市」中獲非六都冠軍，今日典禮中，更獲頒「永續幸福城市」獎項的肯定。
嘉義市早在2010年即成為全台首座「高齡友善城市」示範城市。黃敏惠市長表示，嘉義市從健康促進、長照整合到智慧科技，致力打造「長輩敢老、年輕人敢夢」的幸福城市。闢建公園讓長者有地方活動、全市100%低底盤電動公車、拓展巷弄據點、推動全台首創的「憶嘉人六支箭」及「守護嘉憶人走失協尋資訊系統」，讓長輩安心生活、自在出門。
同時，在永續幸福城市的7大施政面向評比，嘉義市在「醫衛與健康」面向獲得非六都組第一，就細項指標而言，市民對於醫療服務量能、醫療品質的滿意度都是該組第一；「多元共融」面向，嘉義市也勇奪非六都第一，市府晉用女性簡任官等職務比率達42.5%，居非六都縣市之首。市府推動「安居環境」，成為慢老城市的根本，嘉義市的無障礙公車比例百分之百，公共建築物無障礙生活環境也是前三；身心健康方面，醫療品質對長者更重要，非六都縣市第一名的嘉義市，位居雲嘉、北台南地區消費中心，醫療院所每萬人口的執業醫事人員數甚至超越台北市，市民對醫療服務品質、充足性的滿意度也排名第一，實現全齡共享、世代宜居願景。
其他人也在看
方媛生完孩子4天為郭富城慶生 穿牛仔褲小腹平坦震驚一眾網友
方媛生完孩子4天為郭富城慶生 穿牛仔褲小腹平坦震驚一眾網友娛樂星聞 ・ 28 分鐘前
以空襲加薩 控哈瑪斯違反協議
記者賴韋廷／綜合報導 以色列總理尼坦雅胡28日以哈瑪斯多次違反停火協議為由，下令以色列國防軍（IDF）對加薩地區展開空襲；哈瑪斯表示，空襲造成至少30人傷亡，青年日報 ・ 1 小時前
翁章梁蟬聯標竿縣市首長獎 施政滿意度全國最高
(記者廖建智嘉縣報導)天下雜誌29日舉行「2025天下城市治理卓越獎」暨「永續幸福城市獎」、「標竿縣市首長獎」頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁以83.3分蟬聯標竿組首位，為全台縣市長施政滿意度最高分，今親...自立晚報 ・ 20 分鐘前
「習特會」前瞻：時隔六年再見面，中美握手言和，還是「越談越僵」？
自李成鋼今年4月擔任首席貿易談判代表以來，展現出一系列談判風格的變化，其中甚至能看到特朗普的影子，這種風格切換是否會有效果？BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 6 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 11 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 9 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 7 小時前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 11 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 17 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 10 小時前