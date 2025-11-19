文化大學人事案逆轉！陳泰然4年前當選董事長 高院：決議無效

高院19日逆轉前審判決，認定文化大學董事長陳泰然4年前當選董事長決議無效。翻攝自文化大學官網



文化大學前董事長張鏡湖6年前過世後，董事會和董事長人選便頻傳爭議，原本法院裁定選任陳泰然代理董事長，陳泰然後續又參選第18屆董事長，並由文化大學董事會於2021年9月決議由陳泰然當選，不過黃有良等5位「校友派」董事不服，認為張鏡湖女兒張海燕所屬的5名「家族派」投票時已不具董事職務，當時卻參與投票，讓陳泰然當選，於是提起確認董事會決議無效訴訟，台灣高等法院今判決議無效。

前文化大學董事長2019年11月過世後，董事會僅剩10名董事，董事長一職則懸缺，後續推選繼任的董事長，表決時形成5比5，士林地院2021年7月23日裁定由台大前副校長陳泰然出任臨時董事，並代行第18屆董事長職權，同年9月13日第18屆第43次董事會改選董事長，由陳泰然以6票勝出。

不過黃有良、金榮華、陳樹、袁興夏、張冠群等5名董事不服，認為張海燕、王寶輝、彭誠浩、白省三、蔡政文等5名董事，因無故缺席同屆第37、38、39次董事會，因此自2021年6月16日起，當然解任董事職務，然而5人竟參與第43次董事會，並投票給陳泰然，董事會做成的陳泰然當選董事長決議不合法。

士林地院一審判黃有良等人敗訴，不過上訴二審後，高等法院認為張海燕等5人當然解任後，本不得參與董事長選舉投票。然而5人仍領取選票參與推選董事長投票，勘認陳泰然與陳姓對手各得的6票、4票中，有張海燕等5人的票，雖因是無記名投票而無從確定5人投票對象，無從剔除其選票，不過仍可判斷決議方法是否有瑕疵，因此依私校法規定，陳泰然當選董事長決議應屬無效，全案仍可上訴。

