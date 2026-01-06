文化大學後山香腸伯傳癌逝 校友哀悼：以後夜景少一味

文化大學後山是看夜景的熱門景點，多年來有位香腸伯在此擺攤，成為許多大學生的青春回憶，一名文化大學畢業生分享，阿伯去年底因癌症去世，以後到後山看夜景，再也看不到掛著「瞬取小燈」的香腸攤了，貼文吸引不少網友留言悼念阿伯，直呼沒有阿伯的烤香腸，以後去後山看夜景，都少了一味。

一名文化大學畢業生在臉書社團「中國文化大學不分屆」上懷念後山美味，只要到文化大學後山的情人坡看夜景，就會看到香腸伯穿著厚厚的外套擺攤，逢人就問「帥哥美女要不要吃香腸？」

廣告 廣告

畢業生表示，從大一至今，認識香腸伯10幾年，從有一句、沒一句瞎聊的客人，到閒話家常的老朋友，遺憾的是這天還是來了，往後再也看不到那個髒髒破破，掛著「瞬取小燈」的香腸攤了，不會再看到有人燒柴、橫躺睡覺顧香腸的風景。「感謝阿伯，一路好走，願您在另一個世界一切安好」。

貼文曝光後，吸引大批網友哀悼，「香腸和後山夜景是必配的」、「懷念阿伯的烤香腸」、「有次還跟阿伯一起烤火，大半夜兩人邊烤木頭邊聊天」、「後山最懷念的美味，大學畢業後還回去吃過」。後來有網友留言詢問「香腸伯怎麼了？」原PO則回應說「去年底癌症走了」。

更多中時新聞網報導

五月天星二代 謝阿信開啟第二人生

MLB》砸4年18.8億元 藍鳥簽下岡本和真

管罄嫁倪安東3年做人成功 許鈞鈞升格人妻