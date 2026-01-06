文化大學後山「香腸伯」癌逝！設攤超過20年 校友哀悼青春記憶中的味道

香腸伯攤位緊鄰文大後山夜景觀賞點，學生常邊賞景邊品嚐烤香腸，成為校園特有風景。（圖／翻攝自中國文化大學不分屆臉書）

文化大學後山憑藉俯瞰北市夜景的優勢，一直是台北陽明山地區著名的賞景熱點。許多文大學生在求學期間，都曾站在大孝館旁的斜坡上眺望城市燈火，伴隨著夜色中飄來的香腸香氣，來自那位熟悉的「後山香腸伯」。然而近日有網友在臉書社團「中國文化大學不分屆」貼文指出，香腸伯已於去年底因癌症離世，消息一出，引發一波追憶與不捨。

文化大學後山香腸伯擺攤處，簡單攤位掛著『瞬取小燈』，成為許多學生夜遊回憶的一部分。（圖／翻攝自中國文化大學不分屆臉書）

貼文中，一名林姓校友回憶道，從大一認識阿伯至今已超過十年，彼此從寒暄幾句的客人，變成能閒聊至深夜的熟識。「冬天寒流來時，還會一起在攤位旁燒柴取暖聊天。那樣的畫面，如今再也看不到了。」他感嘆，「總以為一切是理所當然，遺憾這天還是來了……感謝阿伯一路陪伴，願您在另一個世界一切安好。RIP，致青春回憶中的美味。」

不少網友在貼文下方留言悼念：「以前在校時常吃，那味道真的不錯」、「什麼…畢業十年了，中間有回去吃過一次，香腸還是那麼香」、「還沒吃過就走了，好可惜」、「有次還跟阿伯一起烤火，大半夜兩人邊烤木頭邊聊天」、「謝謝阿伯，後山的夜不會一樣了」。

這位香腸伯在文化大學後山擺攤已有二十餘年，雖未固定營業時間，但每逢天氣晴朗的夜晚，他常騎著機車上山，於斜坡一隅架起簡單攤位，掛著一盞寫著「瞬取小燈」的燈籠，販售現烤香腸。他總是穿著厚外套、嘴裡叼著煙，一邊烤香腸一邊熱情地招呼經過學生：「帥哥美女要不要吃香腸？」這份親切與人情味，成為許多校友心中不可抹去的青春記憶。

香腸伯的攤位，也許只是學校外一個簡單的角落，卻承載了無數文化大學學子與校友的青春情感與校園回憶。他的離開，為後山的夜色增添了一抹難以抹去的思念與感懷。

