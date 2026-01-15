文化大學書法老師太美！竟是名模「被封林志玲接班人」 曾與舒淇飆戲

娛樂中心／施郁韻報導

名模姚采穎曾被譽為「林志玲接班人」。（圖／翻攝自姚采穎IG）

名模姚采穎擁有高挑身材，以及出眾的氣質，曾被譽為「林志玲接班人」，曾因負面新聞導致演藝事業受創。如今姚采穎投入教育工作，受邀前往中國文化大學在職進修部授課，親自教學生寫書法，美貌曝光後，不少學生直呼：「沒想到會在課堂上遇到她！」

姚采穎近年來，將重心轉向藝術創作與教育推廣，她IG分享上課完的感想，「提筆的瞬間，世界彷彿安靜下來」，在課堂上透過運筆的過程，開始與自己對話，她形容書法不僅是傳統文化的延續，更是在忙碌生活中，替自己保留專注與沈澱的方式。

姚采穎投入教育工作，受邀前往中國文化大學在職進修部授課。（圖／翻攝自姚采穎IG）

姚采穎說「學習永遠不嫌晚，只要願意提筆，如繁花盛開，願我們都能在筆墨的溫潤裡，找回平靜的力量，把日常過成一首溫婉的詩。」影片中，姚采穎氣質出眾，皮膚狀態令人驚艷不已。

事實上，姚采穎從模特兒轉戰戲劇圈時爆紅，第一部戲《風塵三俠之紅拂女》與女星舒淇、霍建華合作。昔日因在路上抽菸，被冠上「哈菸名模」稱號，隨後淡出螢光幕前。

