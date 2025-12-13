文化大學系列華語文教學 聚焦師資培養與行業發展

左上圖：左起中國文化大學華語所賴昇宏所長、「以TOCFL為本的分級教學策略與實作」專題演講老師陳怡攸、中國文化大學文學院王俊彥院長。

右上圖：「以TOCFL為本的分級教學策略與實作」專題演講後合影。

左下圖：「從事華語教學的機會、發展與挑戰」專題演講後合影。

右下圖：中國文化大學華語所林文慶副所長、「從事華語教學的機會、發展與挑戰」專題演講老師陳雅芳。

▲左上圖：左起中國文化大學華語所賴昇宏所長、「以TOCFL為本的分級教學策略與實作」專題演講老師陳怡攸、中國文化大學文學院王俊彥院長。

右上圖：「以TOCFL為本的分級教學策略與實作」專題演講後合影。

左下圖：「從事華語教學的機會、發展與挑戰」專題演講後合影。

右下圖：中國文化大學華語所林文慶副所長、「從事華語教學的機會、發展與挑戰」專題演講老師陳雅芳。

為夯實華語文教師專業能力，搭建教學經驗交流與資源對接平臺，助力華語文教育師資隊伍高質量建設，中國文化大學華語文教學碩士學位學程近期持續舉辦華語文教師務實教學工作坊、華語教學輔導演講暨所友會系列活動，以三大核心主題精准覆蓋教學實操、分級策略及行業發展，為華語文教育從業者提供全方位學習與交流支持。

廣告 廣告

本次系列活動主題聚焦華語文教學核心需求，兼具專業性與實用性。其中，務實教學工作坊設置兩大核心議題：一是「TOCFL命題設計概述」，系統解讀華語文能力測驗（TOCFL）的命題邏輯、標準規範及設計要點，助力教師掌握標準化測驗命題方法，提升試題設計與評估能力；二是「以TOCFL為本的分級教學策略與實作」，結合測驗分級體系，拆解分級教學的實施路徑、課堂實操技巧，通過案例分享與實作指導，幫助教師將測驗標準與日常教學深度融合，適配不同能力水準學習者需求。

相隔一周開展的華語教學輔導演講暨所友會，則以「從事華語教學的機會、發展與挑戰」為主題，圍繞華語文教學行業的就業方向、職業晉升路徑、當下發展機遇及行業痛點展開分享，既為新手教師提供職業規劃參考，也為資深從業者搭建經驗互通的橋樑，助力參會者明晰行業趨勢。

此次系列活動緊扣「培養華語文師資」核心目標，通過工作坊的實操教學、演講的經驗傳遞及所友會的資源聯動，多維度賦能華語文教師專業成長。