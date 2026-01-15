文化大學美女老師竟是名模 獲封「林志玲接班人」曾因一事崩壞

名模姚采穎體態優雅，近年投身教育與藝術工作，在學校開設課程。翻攝臉書「姚采穎 Yvonne Yao」



名模姚采穎身材穠纖合度，舉止優雅，曾被封為「林志玲接班人」，卻因被拍到抽菸形象一落千丈。近日她受邀到文化大學在職專班教授書法，分享藝術與生活的連結，氣質出眾的畫面再度引發關注。

姚采穎年初受好友邀請，到文化大學在職專班授課，親自教授書法。她在社群撰文指出，提筆的瞬間，世界彷彿安靜下來，而在文大在職班課堂，大家透過運筆的過程與自己的內心對話，「書法不只是傳統的延續，更是忙碌生活中，為自己保有的一份專注而優雅的留白」。

姚采穎說，學習永遠不嫌晚，只要願意提筆，如繁花盛開。看到同學們認真雕琢字句的模樣，那份追求進步的生命力最動人，「願我們都能在筆墨的溫潤裡，找回平靜的力量，把日常過成一首溫婉的詩」。

姚采穎的書法作品。翻攝臉書「姚采穎 Yvonne Yao」

姚采穎過去以模特兒身分出道，轉戰戲劇圈後迅速走紅，處女作《風塵三俠之紅拂女》就跟舒淇、霍建華合作，聲勢不俗。然而，後來因在街上抽菸被拍到，從此「哈菸名模」標籤就不斷跟著她，形象重創，2008年甚至被爆吸毒，雖然自費3萬元檢驗自清，但演藝事業仍無起色，人生一度陷入低潮。

走過人生低潮，姚采穎近年投身教育，曾在海科大、崇右影藝科技大學、台灣藝術大學、清華大學以及文化大學等校任教，開設形象管理及美姿美儀課程，同時也響應公益活動，義賣書法作品幫助弱勢。

姚采穎投身公益，常常舉辦書法義賣活動。翻攝臉書「姚采穎 Yvonne Yao」

