文化大學舉辦ESG永續傳播講座 主播徐韻翔：永續行動要掌握溝通力

CNEWS195251129a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

隨著企業對永續治理的重視度提升，學界亦持續強化永續相關的教學內容。中國文化大學近日於EMBA在職專班舉辦永續傳播主題講座，邀請具ESG企業永續管理師證照的新聞主播徐韻翔分享永續溝通的實務經驗。文化大學副校長盧文民致詞，教授白佩玉則分享產業界的永續推動成果，現場交流熱絡。

講座以《永續傳播力：ESG 企業永續的溝通策略與影響力》為題，內容涵蓋 ESG 與永續傳播核心概念、企業對外溝通架構、多媒體應用方式與情境分析實作等。課程希望協助學員掌握永續溝通趨勢，並透過案例解析了解如何辨識漂綠風險，強化管理者在永續議題上的判讀能力。徐韻翔表示，學員在簡報與案例討論中展現積極參與，反映企業高階主管對永續治理的重視。

CNEWS195251129a02

活動結束後，華岡電視台進行後續專訪，報導焦點鎖定永續傳播人才的培育與媒體角色的變化。徐韻翔指出，永續議題逐漸佔據公共討論核心，媒體從單純資訊傳遞，轉向成為協助社會理解與判讀永續內容的關鍵橋樑，因而需要更清晰、透明與具體的溝通方式。她也提到，面對龐大資訊量，永續傳播相關人才需具備理解、判讀與表達等能力，以提升資訊正確性。

針對企業導入永續傳播的需求，徐韻翔表示，永續已成企業治理的重要組成，企業需向利害關係人明確說明永續策略與步驟，使永續不再僅是報告書中的指標，而能成為企業文化與品牌價值的一部分。她認為，資訊透明有助於提升社會信任，促進永續行動的落實。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

