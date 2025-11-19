文化大學董事長當選無效！高院判決震盪校長人事 正當性遭質疑

文化大學董事長陳泰然當選被高院判決無效，校內教師劍指校長王子奇（見圖），認為「震盪的不只是董事長寶座，而是整個校長職位的正當性」。（本報資料照）

文化大學「校友派」等董事黃有良等人認為，張鏡湖在2019年去世而出缺董事長職務，張的女兒張海燕所屬的5名「家族派」未出席第18屆第37、38、39次董事會，自2021年6月16日起當然解任董事職務，但5人仍參與第43次董事會，並在董事長補選時投票給陳泰然並當選。黃等人提出董事會決議無效訴訟。台灣高等法院於今日宣判董事長當選判決無效，校內教師認為，震盪的不只是董事長寶座，而是校長職位的正當性。

對於高院的宣判，文大一名校內教師表示，當年由這個董事會體系主導的人事布局，如今被司法宣告關鍵決議不合法，等於在校長頭上畫了一個巨大的問號：這個位子，是不是站在一個「違法基礎」上延伸出來的結果？

廣告 廣告

該名教師提到，私立大學董事會是最高權力中樞，也是校長的「產房」。董事結構如果被法院認定有問題，那由這個結構所生出來的校長，自然難以迴避連帶質疑。社會現在想知道的不複雜：校長是在哪一場董事會被決議通過？當時出席與表決的董事，是否就包含這次判決中被點名「早已當然解任卻照樣投票」的人？

該名教師提到，一個在司法上被動搖合法性的董事會，配上一名從未公開檢驗產生過程的校長，以及飽受爭議的一級主管人事，這樣的組合，很難說服師生與家長把孩子的4年交給這個團隊。校長如果持續選擇沉默，裝作這只是一場「董事會內部紛爭」，那麼真正被犧牲的，就是文化大學的品牌與文憑價值。

該名教師強調，這場判決已經把問題丟到校長面前，是主動攤開自己的任命程序、公開說明與接受檢驗，甚至同意啟動重新遴選機制；還是繼續寄生在一個被法院推翻的董事會正當性之上？社會目光現在盯的，已經不只是哪位董事下台，而是這位校長，還有沒有資格帶著全校往前走。

黃有良則回應，剛才知道消息，還要跟律師商量接下來要怎麼做，不過還是希望董事會與董事長改選，也盼教育部尊重高院判決，維持公正立場，不要袒護誰。

校方回應，本案爭點係有關第18屆董事會之問題，概與校方無直接關聯，實不便評論，將待董事會為後續處理。學校校務均正常運作，感謝外界關心。

更多中時新聞網報導

羅志祥挑戰播新聞 不到3句就心虛

網球》辛納連霸年終賽 本世紀第4人

配套不明 養豬戶拒助清運廚餘