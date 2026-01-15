文化大學「絕美書法老師」 竟曾是林志玲接班人姚采穎

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人姚采穎是模特兒出身，身材高挑、外型亮麗，轉戰戲劇圈成績亮眼，曾有「林志玲接班人」之稱，但多年前因「哈菸名模」事件演藝事業受創。但近日到文化大學在職班授課，美貌驚艷眾人，再度受到關注。

姚采穎在好友的邀約下，到文化大學在職專班教授書法，並在自己的社群上提到，正在文大在職班課堂教學。文案中寫道「提筆的瞬間，世界彷彿安靜下來。文大在職班課堂。看見大家透過運筆的過程，開始與自己內心對話；書法不只是傳統的延續，更是忙碌生活中，為自己保有的一份專注而優雅的留白。」

名模姚采穎身段優雅外型亮麗，曾在戲劇圈快速竄紅，卻因為在路上抽菸被拍到，隔天報紙就出現「姚采穎老菸槍」的新聞，從此被冠上「哈菸名模」稱號，後續甚至在2008年發生「疑似吸毒事件」，雖然曾花錢檢驗自清，卻不受廠商青睞，演藝事業重創而漸淡出演藝圈，如今以絕美書法老師身分回歸校園。不僅寫得一手好字，教學也極有熱誠，再度成為話題人物

