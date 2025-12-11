「文化存在於快門的當下」 2025國家攝影文化中心典藏展開幕

【記者蔡富丞/綜合報導】在數位生成的AI時代，攝影如何呈現它獨特的藝術性與文化特質？文化部所屬國家攝影文化中心推出年度典藏展「2025國家攝影文化中心典藏展」10日辦理開幕式，文化部長李遠、國立臺灣美術館長陳貺怡、資深攝影家莊靈、參展藝術家張蒼松及楊順發等出席，展覽以「敘事的向度」、「時代的側寫」雙子題，藉由攝影的敘事及創作者觀點，擇選16位代表性藝術家作品，呈現典藏的豐富與多元面向。

「文化存在於快門的當下」 2025國家攝影文化中心典藏展開幕

文化部長李遠致詞時特別提及開場演出中，詩人鴻鴻所寫的詞〈我準備好了〉中「沒有人準備好被拋棄」，這句話如同在形容臺灣，也像是臺灣人的命運，而攝影家就是在這樣變動的歷史中，記錄下臺灣每個重要的生命瞬間。李遠也以近日上映的電影《大濛》及將上映的《那張照片裡的我們》為例，2部電影分別記錄下1950年代及1977年的中壢事件，在影像中讓大家感動的不僅是政治事件，而是每一個場景、生活與記憶的故事。李遠也以導演楊德昌曾以1985年《人間雜誌》創刊號封面，後來拍成電影《恐怖份子》的經驗說，「一張照片的魅力及影響非常大，除了記錄臺灣經過的歷史，也乘載著許多人的哀傷與喜悅」，感謝所有藝術家用照片為臺灣留下許多精彩的作品及故事，也感謝國美館在有限的人力及資源下，一直支撐著這個雖然小小，但是卻像是在黑暗中閃亮聖殿般的攝影文化中心。

「文化存在於快門的當下」 2025國家攝影文化中心典藏展開幕

國美館長陳貺怡感謝文化部長李遠上任以來，每一檔展覽的開幕都沒有缺席過。國家攝影文化中心成立5年來累積13722件典藏品，此次典藏展從「敘事」和「觀點」2個角度切入，看見攝影家如何透過影像，說出不同時空下屬於臺灣的故事。以攝影家七等生、郭英聲、蔡明德、張乾琦等臺灣重要攝影家作品，表現、見證與反思文化的光影足跡，同時探問影像如何與歷史、個體、社會對話。

策展人傅遠政特別介紹今年是攝影家吳紹同誕辰100年，首次展出吳紹同從上海到臺灣留下的作品，並且感謝為攝影家張才拍攝紀錄片的導演王耿瑜蒞臨現場，以及綠色小組提供街頭紀錄影像，為展覽提供照片之外立體的文化視野。

策展人林學敏表示，探討攝影如何用另一個角度看見我們的時代和世界，呈現主流敘事之外、真切而重要的故事。攝影家以身體和行動介入社會現場，以獨特的視角補述社會的另一個面向，讓觀眾重新看見臺灣歷史的複雜與美麗。

參展藝術家張蒼松也表示，可以從展出的策劃上看見不同攝影家的作品如何互相呼應，自己則是秉持「在困阨中映顯人性之美」以影像和文字表達思想，並且為文化議題發聲。參展藝術家楊順發感嘆來到攝影文化中心就像回到家一樣，尤其看到88歲的莊靈在場，像是大家長又回來了，期待攝影文化中心延續前人的付出，持續典藏、研究，給予攝影家展演的舞台。

攝影文化中心說明，「敘事的向度」展區由前輩攝影家張才的老萊卡相機出發，回顧臺灣攝影史的初心，以寫實影像點亮日常的片刻瞬間，開展出現代思潮下的心境影像獨白，以及攝影者身處新聞事件現場，鏡頭直擊關切現實的勇氣。3種不同的向度，亦表現臺灣社會走過寫實的素樸、現代的蛻變，以及見證反思的光影足跡。

「時代的側寫」展區進一步探問影像如何與歷史、個體、社會對話，透過「鏡頭的移轉」、「生命的表情」與「消失的風景」等3個子題，開展在當代藝術語境之中，身處檔案與影像之間的多重可能，攝影既是現實的紀錄，也是觀看方式的選擇，既凝縮歷史，也開放未來。

文化不是抽象的，它存在於每1張照片之中，存在於每1次按下快門的當下。透過攝影，我們與歷史相遇，也與彼此相遇。

「敘事的向度：攝影中的在場與獨白」、「時代的側寫：攝影觀點的流轉與重構」

地點：國家攝影文化中心臺北館2、3樓展覽室（臺北市中正區忠孝西路一段70號）

時間：即日起至2026年5月24日（時代的側寫展至2026年5月3日），週二至週日10:00-18:00（週一休館）