文化小旅行成果發表 蔡詩萍：持續深化100景點

文化局長蔡詩萍(站立者)致詞。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市文化局今(15)舉辦「台北文化小旅行體驗工作坊共創成果發表會」，透過行走理解日常生活歷史脈絡，認識不同世代居民在台北留下的文化痕跡。文化局長蔡詩萍致詞時表示，未來任內不會再創造第2個100點，而是持續深化，讓台北更多人認識文化小旅行，同時會精進硬體、環境設施。此外，會設立清楚指標，內容除要有中英文外，也要因應來台灣的國際觀光客多元化，增加更多亞洲國家的語言。文化局也說明，明年預計以主題式規畫路線與方向，像是串連與移民相關歷史文化場點。

蔡詩萍說明，文化小旅行現在已經達到100點，由於觀傳局皆有行銷旅行熱點，文化小旅行則是在熱鬧與不熱鬧之間取得微妙平衡，希望有機會能夠過小旅行慢慢探索台北有趣的點。另，目前已完成9個行政區的文化小旅行工作坊，剩下大安、北投與松山區，明年也會持續推行系列活動，帶民眾更深入認識台北，讓台北的「地方性」與小故事被挖掘，也讓民眾可以舒適體驗台北。

每一場工作坊結尾，都會邀請民眾手繪過程中印象深刻畫面，並刻成活動印章，現在共有216個獨特圖像。來自花蓮的高瑋說，平常都是工作兩點一線，但是參與工作坊後，以「離線任務」抽離生活日常，去走走平常忽略的小地方人文歷史故事，而不是只是去平常的打卡大景點。她興奮表示，很喜歡讓參與者畫製印章的環節，可以看見其他人們觀察的重點，一起討論並分享創作理念，感到十分有趣。

幾乎參與所有行程的民眾梅文分享，現在社會走得太快，沒有機會好好探索，不過文化小旅行很像「長鏡頭」，步調緩慢，在老師帶領下，認識很多巷弄內的在地故事。她也敲碗舉辦親子場：「我也想帶孩子參加！」

文化局表示，將在12月底推出《藏身台北：找一處懂你的城市角落》出版品，從文化一百點出發，帶市民在都市生活中享有一點療癒，並用更開放的方式閱讀台北。

