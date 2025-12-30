文化局將推文創新品牌 提升軟實力

文化局明年度將推出全新品牌「Let’s Asobi」，希望文化政策關鍵不在短期活動聲量，而在制度建構與場域經營，讓文化能持續進入城市日常。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

市府文化局明年度將推出全新品牌「Let’s Asobi」，以文化場域為核心，串聯展覽、表演與生活體驗，打造更具辨識度的文化空間品牌。局長黃雅玲表示，「Asobi」意思是彈性、悠遊和遊玩等，台南雖是古都，但仍可以幽默方式，推出相關文創商品，打造具文化深度又實用、可嬉戲的文創產業。

黃雅玲表示，文化應結合產業發展為文化經濟，將運用愛國婦人館舍，以策展方式，介紹台南的文創商品。如許多人都說台南人愛吃甜，台南又是工藝之都，就有業者兩相結合，透過轉譯，推出「錫方糖」，為具有軟水性質的方糖造型器物，除實用又兼具趣味性，令人莞爾。

台南的文創ＩＰ「巷仔Niau」即是成功的文創商品，搭配台南各項活動，有各式各樣的各款巷仔貓造型公仔，目前已有二十多項商品，累積超過六百萬元，先前配合棒球活動，推出捕手、投手和打手三款造型，限量三千隻，每隻八九九元，線上預購不到數日，已經完售；文化局說，展現文化政策由活動走向產業與品牌的延伸成果。

岸內影視基地也預計明年開放營運及讓民眾參觀，將先規劃興建旅館，讓劇組和遊客得以在園區內休憩，長期也規劃委外經營；文化局表示，岸內規模無法與當年的中影文化城、乃至環球影城相比，但希望配合清代、日治等建築特色，從拍片到遊樂，建立完整的影視產業和娛樂聚落。

展望明年，文化局首要重點為成立「行政法人台南市歷史文化場域經理平台」、文化設施與公共空間升級，如完成文化中心於立體停車場的Ｅ５藝廊，李科永紀念圖書館新建工程也預計明年上半年開工。