文化局推動台北文化小旅行體驗工作坊系列活動

台北市文化局十五日舉辦「台北文化小旅行體驗工作坊共創成果發表會」，以文化路徑導覽形式呈現今年的主題《從台北鐵道看不同時代勞動遷徙軌跡》。透過鐵道串連信義與中正兩個行政區，以移民與聚落的歷史為文本，帶領民眾理解不同世代在台北留下的文化痕跡。

文化局長蔡詩萍表示，松山與台北兩座車站不僅是交通節點，更承載著世代移動的情感與記憶，其中二０一四年將火車與捷運動線串聯共構捷運松山站裡的公共藝術《河流彎曲之處，域見繁花光穹》也是台北文化小旅行文化點之一，利用五萬多顆ＬＥＤ燈演繹松山豐富的文化繁景及昔日河流的彎曲水徑。今天的跨域導覽從五分埔成衣聚落的形成，到現今台北車站成為跨國移工的城市入口，鐵道串起的，是不同族群在台北生活、理解彼此與共創文化的軌跡。

文化局自一一二年起推動「台北文化小旅行」，並以「探索未見的台北日常」為核心打造系列工作坊，每年踏查三個行政區，已完成萬華、文山、南港、中山、士林、內湖、大同、中正、信義等九個行政區。今年的大同、中正與信義區皆位於台北鐵道軸線上，深受鐵道發展與城市演變影響。

活動以「文化導覽 × 沉浸體驗 × 圖樣創作」為骨架，邀請十三位帶路人，共十二場工作坊以「離線任務」抽離生活日常為號召，吸引在地居民與在台北生活的群眾參與。例如大同「今仔日ㄟ氣力─大橋頭勞動飲食」以品嚐街區勞動飲食帶入產業史；中正「不一樣的家常味─探尋東門市場」則由作家番紅花帶領體驗眷村味道。參與民眾表示，透過行走更理解日常生活周遭的文化脈絡，也重新建立與城市的情感連結。