文化局推動臺北文化小旅行體驗工作坊系列活動

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市政府文化局今日舉辦「臺北文化小旅行體驗工作坊共創成果發表會」，以文化路徑導覽形式呈現今年的主題《從臺北鐵道看不同時代勞動遷徙軌跡》。透過鐵道串連信義與中正兩個行政區，以移民與聚落的歷史為文本，帶領民眾理解不同世代在臺北留下的文化痕跡。



本次行程自松山車站出發，由信義公民會館陳奕峰老師分享五分埔聚落的形成及 1960 年代島內移民攜裁縫技藝北上打拚的故事；並由「REstoRE舊與新織」創辦人許紓語談快時尚與剩料編織的再生創作。行程後段抵達臺北車站周邊，由印尼藝術家菲達蒂（Pindy Windy）與跨文化教育者謝珮瑩（Cynthia）帶領走入移工日常聚集的地標與店家，並以體驗印尼傳統飲食「塔飯 Tumpeng」為活動劃下句點，呈現跨文化在臺北相遇的生活面貌。



文化局蔡詩萍局長表示，松山與臺北兩座車站不僅是交通節點，更承載著世代移動的情感與記憶，其中2014年將火車與捷運動線串聯共構捷運松山站裡的公共藝術《河流彎曲之處，域見繁花光穹》也是臺北文化小旅行文化點之一，利用五萬多顆LED燈演繹松山豐富的文化繁景及昔日河流的彎曲水徑。今天的跨域導覽從五分埔成衣聚落的形成，到現今臺北車站成為跨國移工的城市入口，鐵道串起的，是不同族群在臺北生活、理解彼此與共創文化的軌跡。期盼臺北能持續展現多元包容的文化力量，開拓更具韌性與溫度的城市風景。



2025年文化小旅行工作坊系列活動：以導覽 × 沉浸體驗 × 圖樣創作探索城市紋理



文化局自 112 年起推動「臺北文化小旅行」，並以「探索未見的臺北日常」為核心打造系列工作坊，每年踏查三個行政區，已完成萬華、文山、南港、中山、士林、內湖、大同、中正、信義等九個行政區。今年的大同、中正與信義區皆位於臺北鐵道軸線上，深受鐵道發展與城市演變影響。活動以「文化導覽 × 沉浸體驗 × 圖樣創作」為骨架，邀請 13 位帶路人，共12場工作坊以「離線任務」抽離生活日常為號召，吸引在地居民與在臺北生活的群眾參與。例如大同「今仔日ㄟ氣力──大橋頭勞動飲食」以品嚐街區勞動飲食帶入產業史；中正「不一樣的家常味──探尋東門市場」則由作家番紅花帶領體驗眷村味道。參與民眾表示，透過行走更理解日常生活周遭的文化脈絡，也重新建立與城市的情感連結。



216 枚圖樣印章登場──市民共同描繪臺北文化散步風景



每一場工作坊尾聲，都會邀請參與民眾以手繪方式記錄下路線中最深刻的印象，刻製成活動印章，這項由民眾共同完成的「散步集章活動」已於 12月5日 正式啟動，印章分布於大同區：渭水驛站、新文化運動紀念館；中正區：嘉禾新村、中山堂；信義區：松山文創園區服務中心、四四南村信義公民會館等六處，每處可收集 36 枚印記，共有216個獨特的圖樣，搭配《散步集章指南》翻閱創作者的印章故事，活動至 12月30日 止，邀請民眾自由散步、自由集章，創造屬於自己的臺北文化小旅行風格。現場完成問卷還可參加抽獎，有機會獲得價值 1000 元、以三區印象故事組成的文化禮包。



2026 完成臺北12行政區域踏查──期待以文化主題促成更多跨區連結與交流



臺北文化小旅行工作坊系列活動自推出以來廣受市民好評，明年除繼續踏查未探索的北投、松山與大安區，以探索生活日常的態度，串起臺北多元文化與產業地方故事的體驗路徑，未來亦將透過更多文化小旅行推廣活動，打破旅遊路線及遊程之既定框架，同時呼應現代人出去走走透透氣的解壓思維。此外，文化局即將在12月底推出《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》出版品，從全市「臺北文化100點」出發，帶市民以探索文化點日常搭配都市生活療癒，且更開放的方式閱讀臺北。