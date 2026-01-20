文化局推「美感新竹」獲國內外8獎 高虹安讚：展現文化軟實力

照片來源：新竹市政府

新竹市政府推動「美感新竹」成效備受肯定，「塹裡尋妖」實境遊戲、草地故事節及藝文展覽，接連獲得美國繆思設計獎與倫敦設計獎共7座金獎；黑蝙蝠中隊文物陳列館工程亦榮獲建築園冶獎。市長高虹安今（20）日市務會議上舉行獻獎儀式，並肯定市府團隊的努力，彰顯竹市深厚的文化底蘊與卓越的設計力。

高虹安表示，此次獲獎涵蓋動漫創意、藝文展覽、閱讀推廣及建築景觀等多元領域，展現新竹市不僅是科技重鎮，更是一座充滿文化溫度與美學能量的城市。文化局去年榮獲32座獎項，成果不僅是對市府團隊努力的肯定，也讓新竹在國際舞台持續發光發熱，深感榮耀。

高虹安補充，這些貼近市民生活、富含文化內涵的藝文活動，能獲得國內外肯定，正是新竹文化軟實力的展現；未來市府將持續優化文化設施品質，推動更多元藝文活動，讓文化成為城市發展的重要力量。

文化局長王翔郁表示，各項活動在設計上深具巧思，「塹裡尋妖」實境遊戲榮獲2025美國繆思設計獎金獎與2025倫敦設計獎雙金獎，遊戲以竹市舊城區為場景，結合歷史文化與故事解謎，穿梭名勝古蹟，展現在地文化創意的豐厚實力。

新竹241藝術空間《好字為之的時代》展覽則榮獲2025倫敦設計獎金獎，王翔郁介紹，展覽以人工智慧時代為思辨起點，探討當代人類在語言的掌控與生成之間所處的位置。作品涵蓋書寫裝置、聲音詩、錄像藝術、複合媒材及實驗文本等多元媒材。

文化局提到，「新竹市草地故事節」已連續辦理2年，深獲市民肯定，2025年以「閱讀奇航」為主題，結合「科技 × 閱讀」元素，打造大型戶外親子閱讀活動，透過多元且創新的閱讀體驗，引導孩子培養自主學習精神與豐富想像力，榮獲2025美國繆思設計獎雙金獎肯定。

此外，新竹市玻璃工藝博物館《器 自華》窯光熔藝—微波窯爐師生展及玻光畫境—邱文虎工藝展，榮獲2025美國繆思設計獎金獎，兩檔申請展分別呈現藝術家運用「微波窯爐技法」及「還原工藝技法」創作的玻璃藝術，展品涵蓋首飾、擺飾、花瓶等實用器物及裝飾品等，將藝術融入日常，一窺玻璃如何在平凡的生活中綻放耀眼的光彩；景觀建設方面，「黑蝙蝠中隊文物陳列館建物與展示空間升級暨戶外景觀工程」進行戶外景觀工程及特展空間改造，提供民眾更加舒適的休憩與展示環境，獲得2025建築園冶獎肯定。

文化局補充，此次勇奪國內外8項大獎肯定，是竹市府投入文化治理的具體成果。未來將持續透過跨域合作與創新設計，強化藝文與市民生活的連結，落實「宜居永續、美感新竹」的城市願景，打造更有故事、更有美感、更有凝聚力的城市。

