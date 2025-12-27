文化局明年推跨野循跡 從身體出發

文化局明年度將推出「跨野循跡—特定場域表演創作實驗室」，帶領創作者走入地景與共生，重新理解人、自然與城市之間的共生關係。圖為巴克禮公園。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

文化局明年度將推出「跨野循跡——Kitt Johnson特定場域表演創作實驗室」，邀請丹麥知名表演藝術家、編舞家與策展人Kitt Johnson首度至台南主持創作實驗，帶領創作者以身體為感知起點，走入地景與共生，重新理解人、自然與城市之間的共生關係。

Kitt Johnson以極簡卻深具力量的身體語彙著稱，作品深受國際肯定，曾獲丹麥藝術基金會「終身榮譽獎」。五年前曾參與台南藝術節創作《層中隙》，將再次回到台南，以實驗室形式與在地創作者展開深度互動。活動由文化局主辦，南大戲劇創作與應用學系及台南市巴克禮紀念公園永續經營協會協辦。

文化局表示，計畫源於長期對「藝術如何回應永續議題」思索，活動將以台南文化中心周邊多元的自然與城市場域為主要探索範圍，包括夢湖的水脈流動、巴克禮紀念公園的都市生態、台糖黑森林的綠意邊界及副都心開發區的變動地景等，邀請創作者重新看見城市中潛藏的自然呼吸，並邀請觀眾親身走入場域，在行動與專注之間，體驗藝術如何重新定義「共居之地」。

文化局指出，此次實驗室不僅是一次創作工作坊，更將成為城市文化治理的一項行動提案。透過藝術家、學術機構與在地社群協作，作為未來推動公共空間美學與自然生態教育基礎，展現文化永續道路。報名至明年一月底。