文化局發表《物見臺灣：再版臺灣史料集成》新書 邀請民眾重新翻

文化局發表《物見臺灣：再版臺灣史料集成》新書，邀請民眾重新翻閱台灣文化史重要記憶。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

文化局二十四日發表《物見臺灣：再版臺灣史料集成》新書，由市立博物館和國立台灣歷史博物館攜手推出，此次再版，忠實保留原貌，並以更清晰排版與補註，提升可讀性，讓這部珍貴史料再度回到讀者眼前，邀請民眾重新翻閱台灣文化史重要記憶。

文化局表示，《臺灣史料集成》堪稱一部從大航海時代一路望向近代台灣重要典籍。此書於一九三０年由「台灣文化三百年紀念會」編製，是最早系統整理台灣自荷蘭、明鄭、清治至日治時期史料的圖錄，此次再版，重新打開當時史料窗口，讓人一窺被典藏的台灣。

市府表示，透過這本書向外望，能看見台南在台灣歷史上作為「世界入口」關鍵角色。十七世紀的安平，是東亞與歐洲航路交會點，商船、傳教士、移民與知識都曾在此停泊，該書不只是史料，更像一把鑰匙，讓人重新理解台南為何成為台灣歷史起點之一。

文化局指出，《臺灣史料集成》價值在於它將台南故事清晰呈現，每個時代的歷史，皆以文獻形式留下脈絡與痕跡，紀錄台灣走向近代軌跡，再版讓讀者能以更輕鬆方式，接近那段遙遠而豐富的歷史。

市博館長何秋蓮補充，博物館使命不僅在展示歷史，更在於讓歷史能被重新閱讀，再版不只是文化保存延續，也象徵將重要知識重新交還大眾，不僅是一趟跨越百年的閱讀旅程，也是與前人對話機會，邀請讀者共同翻閱。