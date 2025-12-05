文化局辦「全方位職場療癒班」IP插畫展幽默開展

桃園市文化局於11月26日至115年3月1日在中原文創園區推出今年最幽默詼諧、最貼近上班族心聲的「全方位職場療癒班」IP插畫展。(廖姮玥攝)

桃園市文化局於11月26日至115年3月1日在中原文創園區推出今年最幽默詼諧、最貼近上班族心聲的「全方位職場療癒班」IP插畫展，以職場情緒為主題，結合人氣 IP插畫與沉浸式空間，以大眾熟悉的角色，詮釋在職涯探索中的酸甜苦辣，用幽默轉化壓力，讓觀眾在歡樂中釋放疲憊、與現實和解，打造一場讓人又笑又感動的療癒體驗。

「全方位職場療癒班」IP插畫展集結6位人氣插畫家，以七堂課的形式拆解職場情緒，從躺平基礎學的放鬆與自嘲，到進階逃避術的偽裝生存，再到靈魂出竅實驗課的抽離與覺察，最後以玻璃心修補勞作課收尾，以寓教於樂的方式引導觀者在挫折中修復自己，重新啟程，展區以「半虛半實」的造景概念構成，重現辦公桌、會議室與茶水間等日常職場場景，讓觀眾彷彿置身於熟悉的工作空間中。

桃園市長張善政說，職場療癒IP插畫的訓練班跟展覽開展，呼籲在職場上面覺得做的很累的朋友，可以來這邊恢復心靈，學學可愛的插畫的技巧，然後把在職場上面碰到的心情，透過可愛的插畫把它給畫出來，這是非常療癒的過程，利用插畫紓解職場上所受到壓力，將壓力轉換成更大的動力，滿血回歸！

文化局表示，人氣IP包括以可愛表情包走紅的「柴語錄」、誇張情緒著稱的「醜白兔」、充滿台味幽默的「閻小妹」，以及兩位桃園在地創作者「Tutoguo」和「小胖彬彬」，他們以貼近日常的筆觸描繪生活，從地方故事中提煉靈感，展現出桃園青年藝術家在地創作的生命力與溫度，也突顯在地作為新生代文創能量孕育基地的潛力與影響力。

