文化局長陳建村會勘花蓮新建圖書館工程最新進度及使用機能

花蓮縣文化局新任局長陳建村一月二日(週五)甫上任，即於一月五日(週一)率文化局團隊會勘新建圖書館統包工程。現場目前已完成主要結構，進入機電工程，陳局長審慎要求工程團隊穩健推進工程進度及品質管控，為花蓮打造一座兼具文化傳承與現代美學的「知識縱谷」公共圖書館空間。



陳局長於會勘中關心工程進度並全面檢視圖書館內部各使用機能空間（見圖），目前刻正辦理電梯及主要機電工程，與施工團隊共同探討現場施工品質及進度並督促落實工地職安作業。

計畫經費10.68億元，建築採用鋼筋混凝土結構，為地下一層、地上四層，樓地板面積約1.48萬平方公尺。未來館內設施豐富多元，包含多功能會議室、視聽區、親子互動區、樂齡閱讀區及多媒體設備區，並兼顧無障礙設施與充足停車空間。



會勘過程陳局長特地至圖書館建築最重要設計意象的縱谷書牆位置，設計靈感取自太魯閣壯麗的縱谷景致，利用在地元素打造獨特閱讀環境：閱讀空間由書牆圍塑，宛如太魯閣高聳入雲、壁立千刃的山谷；東西向光影切割猶如立霧溪千萬年雕琢的岩壁肌理，營造獨特的人文氣息。同時，陳局長也到了三樓的自習空間，確認相關進出動線及空間位置之舒適性，為了確保未來民眾及學生族群使用自習空間能夠感到舒適便利性。



陳局長上任後隨即至新建圖書館工程辦理現勘，期盼新圖書館能成為花蓮嶄新的文化交流中心，持續提升公共文化空間品質，豐富民眾的閱讀與文化體驗，促進花蓮成為幸福宜居的文化之都。誠邀各界共同期待新館完工，共譜花蓮知識與文化永續傳承的美好未來。