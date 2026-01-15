安平陳義添申請個人社造，推出「王城影像文化辦桌」。（文化局提供）

記者林雪娟／台南報導

文化局推展社區營造和青年文化行動雙軌，希望透過共創與連結，讓社區提供場域與經驗基礎，青年則帶入創新思維與跨域能力，雙方協力，穩健推動具韌性與永續性的城市發展。

文化局表示，社區提供場域，青年透過行動提案實作進入社區，連結在地議題，雙方在實踐中相互學習，逐步形塑青銀共創、跨世代協力的地方文化行動網絡，且透過更多市民和實際參與公共事務，並以聯合國永續發展目標（SDGs）為指引，結合多元協力夥伴、公私協力與跨域合作機制，讓城市更具韌性和永續發展。

鼓勵更多青年參與公共事務，展現青年豐富創意與豐沛能量，文化局首度推出「青年文化行動」獎勵計畫。文化局強調，青年文化行動獎勵計畫以多元族群參與及文化創新為核心，鼓勵青年透過行動提案走入社區、回應在地議題，從實作中累積經驗，形塑具地方特色的文化行動模式，促進社群能量進入地方，凝聚居民共識，帶動人才留鄉，並激盪青銀世代共創的地方新動能。

青年計畫最高獎勵金新台幣二十五萬元，歡迎年滿十八歲至四十五歲，無論本國或外籍人士，以個人名義提出行動計畫，社區營造最高補助三十五萬元，希望透過跨域合作方式，參與社區公共議題，強化居民共同討論與決策能力，結合地方產與文化特色，促成青銀共創與協作。詳洽「臺南市社區總體營造資訊網」。