文化幣、青春動滋券快使用 11月底前用完再加碼送

文化幣、青春動滋券用了嗎？文化部與運動部首度聯手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，11月底前使用完1200點文化幣及200元加碼青春動滋券的青年，最高可再獲200點文化幣與100元青春動滋券回饋，鼓勵青年把握時間使用。

文化部長李遠及運動部長李洋除了推薦兩券的使用建議外，也鼓勵青年跟著「遠洋」，既可強健身體又能照顧心靈，還可以跟「遠洋」一樣建立友誼。

文化部長李遠（右）、運動部長李洋（左）16日進行「雙部會首次合作會面」，雙方會中談到許多未來可能合作的機會，共同打造新的「運動文化產業」。（圖／文化部提供）

文化部今天發布新聞稿說明，活動限時加碼共有兩波，第一波針對13至22歲青年使用的文化幣，只要在今年1月1日至11月30日花完所領到的文化幣，就可獲得加碼100點文化幣。換句話說，若早就花完領到的文化幣，或是現在加速在11月30日前花完的，都可以再獲得100點。

第二波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，16至22歲青年在11月30日前用完文化幣1200點，也用完11月1日加碼發放的「200元加碼青春動滋券」，就可獲得100點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。

這兩波加碼，能讓16至22歲同時花完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年，共獲得200點文化幣與100元青春動滋券。

李遠表示，文化幣可以用超級優惠價格購買表演藝術青年席位、獨立書店買書2點送1點；還可以看《96分鐘》、《泥娃娃》、《女孩》、《左撇子女孩》及《我們意外的勇氣》等國片，享有「2點贈送1點」、「結伴看國片滿350點回饋100點」等優惠，等於用2.1折就能看國片。

李洋則說，青春動滋券可以用在運動中心、游泳池、騎乘Youbike共享單車，以及觀賞或參與各式職業、業餘運動賽事，「當然也可以到羽球場打羽球」。

文化部表示，加碼送的文化幣與青春動滋券，預計於11月30日活動結束後一周內發放，使用期限一樣至今年12月31日止。鼓勵青年把握最後兩個月，趕快使用手中的文化幣與青春動滋券。